Astım hastalarına "pandemi sürecinde ilaçlarınızı kesmeyin" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Astım hastalarına "pandemi sürecinde ilaçlarınızı kesmeyin" uyarısı

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde astım hastalarının ilaçlarını kesmemeleri ve kullanımlarını aksatmamaları gerektiğini bildirdi.

Astım hastalarına
20.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:32

Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde astım hastalarının ilaçlarını kesmemeleri ve kullanımlarını aksatmamaları gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Aydıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün tüm dünyada yayılan Kovid-19'un 2002 ve 2012 yıllarında salgın yapan SARS ve MERS virüsleriyle aynı aileden olduğunu belirterek, virüsün diğerlerinden farkının ise çok daha hızlı bulaşması olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Aydıner, hastalık belirtilerinin virüs alındıktan 7-14 gün sonra ortaya çıktığını ifade ederek, hastalığın belirtilerine ilişkin bilgi verdi.

Hastalığın çocuklardaki belirtilerine ishal, bulantı ve kusmanın da eşlik edebildiğini belirten Aydıner, "Hastalık çocuklarda nadiren zatürre ve solunum yetmezliğine neden olabilmektedir. Kovid-19 pozitif hasta ile çok yakın ve riskli temas varsa bu bireyler takibe alınmaktadır." dedi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat

Prof. Dr. Elif Karakoç Aydıner, Kovid-19'dan korunmak için sosyal mesafe ile maske kullanımının önemine değinerek, kalabalık ortamlardan uzak durulması, yeterli sıklıkta ve sürede el temizliğinin sabun ya da bulunamadığı durumlarda alkol bazlı antiseptiklerin kullanımıyla yapılmasını önerdi.

Ayrıca evde ya da iş yerinde ortak kullanılan alanların ve sık temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonunun sıklıkla yapılması gerektiğini belirten Aydıner, yaşam alanlarında ortak eşya kullanılmaması, özellikle mutfak ve banyoda kullanılan malzemelerin ayrılması gerektiğini söyledi.

Aydıner, Kovid-19 açısından başta bağışıklık yetmezlikleri olmak üzere ağır astım, KOAH, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, epilepsi gibi kronik hastalıkları olanların risk altında olduğunu dile getirerek, ağır astım veya kortizon kullanımı gerektiren alerjik hastalıklar dışında kovid enfeksiyonu için alerjik hastalıkların genel anlamda bir risk oluşturmadığını bildirdi.

Astım, rinit ve diğer alerjik hastalıkları olanlarda pandemi döneminde dikkat etmesi gerekenlere ilişkin uyarılarda bulunan Aydıner, şöyle devam etti:

"Astımlı hastaların kontrolünü ve inhale kortikosteroid içeren ilaçlarını kesmemeleri gerektiği unutulmamalıdır. İlaç kullanımı aksatılmamalıdır. Atak anında tercihen hazne-maskeli aletlerle inhalasyon tedavisi uygulanmalıdır. Nebülizatör kullanımından, hastalığı yayabildiğinden sakınılmalıdır. Alerjik rinit/astım için uygulanan immünoterapi yani alerji aşısı yapılan çocuklarda tedavi programı aralıkları biraz açılarak devam edilmelidir. Arı sokması ile şok öyküsü olan hastaların venom aşılaması hayatı tehdit eden durum olduğundan ertelenmemelidir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor Haber
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir Haber
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek Haber
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 382 liradan işlem görüyor
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 15-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
Son Dakika: 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 9 ilde 2.788 konutun kuraları bu hafta çekilecek
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
İstanbul'da yanmış kafatasının bulunduğu yangın enkazından şimdi de insan kemikleri çıktı
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Ferzan Özpetek Şahan Gökbakar Jennifer Lopez
Spor İlhan Cavcav Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın 19 Mayıs Türk Lirası Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: Astım hastalarına "pandemi sürecinde ilaçlarınızı kesmeyin" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 12:32:09. #1.15#
title