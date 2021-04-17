AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
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AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor

AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), sergilediği oyunların tüm kostüm, aksesuar ve dekorlarını Yıldız Kenter Tiyatro Sahnesi içinde yer alan kendi üretim atölyesinde hazırlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), sergilediği oyunların tüm kostüm, aksesuar ve dekorlarını Yıldız Kenter Tiyatro Sahnesi içinde yer alan kendi üretim atölyesinde hazırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin eski hizmet binasında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan bölüm, AŞT'nin üretim atölyesine dönüştürüldü. Yıldız Kenter Sahnesi'ne bitişik durumdaki atölyede tiyatro ile ilgili her şeyin üretimi yapılıyor. Burada AŞT'nin başarılı performanslar sergileyen tiyatro sanatçılarına, sahne arkasında hünerleriyle sanata katkı sağlayan emekçi bir teknik kadro bulunuyor. Her biri kendi alanında profesyonel olan teknik ekip dekor, aksesuar, kostüm ve makyaj ile oyunlara adeta hayat veriyor. Perde arkasının görünmeyen emekçileri üretim atölyesinde pek çok çalışma yaparak oyunun sahnede en güzel şekilde canlandırılmasını sağlıyor.

Kostüm ve dekorlar üretiliyor

Sahne arkasındaki en önemli birim ise atölye ve terzihane oluşturuyor. Oyun kostümlerinin tümü tasarımcılar ve terziler eşliğinde terzihanede dikiliyor. Özellikle tarihi ve dönem oyunları için dikilen kostümler oyunlara büyük bir katkı sağlıyor. Oyunların dekor ve aksesuarları da üretim atölyesinde ustalar tarafından hazırlanıyor. Sahnede estetik ve görsel zenginliğin sağlanması için imalat çalışması gerçekleştiriliyor.

Sahne arkasında büyük emek var

AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, tiyatro sahnesinin arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayarak, "Sahne ışığının önünde oyuncular görülüyor ama ışığın arkasında emekçi bir ekibin çalışması var. Büyükşehir Belediyemizin eski binası içindeki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan alanı değerlendirerek bir üretim atölyesine çevirdik. Tiyatro ile ilgili her şeyi burada üretebiliyoruz. Oyunların dekorlarını ve kostümleri tasarlanarak üretiliyor. Böylece hem zamandan kazandık hem iş pratiğini kazandık hem de olmayan bir şeyi anlık hızlı çözümle üretme şansına sahip olduk" dedi. - ANTALYA

AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor
AŞT'nin üretim atölyesi oyunlara hayat veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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