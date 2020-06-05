Assan Alüminyum'dan biyoçeşitlilik projesi
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Assan Alüminyum'dan biyoçeşitlilik projesi

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği projeyle, türü tehlike altında olan Mavi yıldız olarak adlandırılan 'Amsonia orientalis' bitkisinin doğadaki varlığının ve Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinin...

Assan Alüminyum'dan biyoçeşitlilik projesi
05.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:21

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren Assan Alüminyum, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında hayata geçirdiği projeyle, türü tehlike altında olan Mavi yıldız olarak adlandırılan 'Amsonia orientalis' bitkisinin doğadaki varlığının ve Türkiye'nin zengin biyoçeşitliliğinin sürdürülebilmesine olanak sağladı.

Yassı alüminyum sektörünün dünyadaki en önemli üreticileri arasında yer alan Assan Alüminyum, sürdürülebilirlik ekseninde oluşturduğu projelere devam ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü ile iş birliği yaparak Biyoçeşitlilik projesine imza atan Assan Alüminyum, Türkiye'de Uluabat Gölü, İstanbul Menekşe Deresi ve Balıkesir Hıdırlık Tepe'de bulunan, Yunanistan'da yüksek ihtimalle nesli tükenmiş olan ve dünyanın başka hiçbir bölgesinde doğal olarak bulunmayan endemik 'Amsonia orientalis' bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğaya kazandırılmasını sağladı. Verilen bilgiye göre, Avrupa Konseyi tarafından 2002 yılında 'Florada kesinlikle korunması gereken türler' arasında gösterilen bitki, peyzaj amaçlı kullanılmasına ek olarak içerdiği anti-kanser ve anti-oksidan özellikli doğal bileşenler ve anti-mikrobiyal potansiyeli sayesinde ilaç endüstrisinde de kullanılabilme potansiyeline sahip.

"Ürettiğimiz projelerle gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için çaba gösteriyoruz"

Konu hakkında açıklama yapan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ışığında hem ülke ekonomimize katma değer üretmeye hem de dünyamıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik şirketimizin en önemli gündem maddesi. Tüm üretim faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor, geri dönüşümü yüzde 100 oranında mümkün olan alüminyumun bu özelliğinden maksimum derecede faydalanıyoruz. Öte yandan ürettiğimiz projelerle de gelecek nesillere daha yaşanılası bir dünya bırakmak için çaba gösteriyoruz. Son olarak Kocaeli Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle nesli tükenme tehlikesinde olan 'Amsonia orientalis' bitkisinin laboratuvar ortamında çoğaltılarak doğada uygun yerlere tekrar kazandırılması için üretilen projenin çıktılarını aldık. Ülkemizde Mavi Yıldız, Doğu Razyası, Avrupa Mavi Yıldızı isimleriyle de bilinen, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayınlanan kırmızı listede yer alan, ayrıca Avrupa Konseyi'nin 2002'de 'Florada kesinlikle korunması gereken türler'den ilan edilen bitki, yaklaşık 8 aylık çalışma sonucu yeniden doğaya kazandırıldı. Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nün Assan Alüminyum işbirliğiyle imza attığı bu proje üniversite sanayi iş birlikleri arasında kapsamı bakımından ilk ve öncül nitelik taşıyor. Ayrıca bu yıl 5 Haziran Dünya Günü'nün tüm dünyanın bu konuda farkındalık kazanması için biyoçeşitlilik temasıyla kutlanması sevindirici bir gelişme oldu. Sürdürülebilirlik vizyonumuz sayesinde yıl içinde yaptığımız çalışmalarla bu anlamlı gün ve amaca katkı sağlamış olduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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