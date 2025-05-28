Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında? İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor?

Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında? İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor?
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Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim, sürpriz konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak programa katılan Aslı Gümüşel Şen, sosyal medyada merak konusu haline geldi. Peki, Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında? İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

Moda ve yarışma programları arasında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan İşte Benim Stilim, her bölümüyle gündem oluşturmaya devam ediyor. Son bölümde programa katılan isimlerden biri olan Aslı Gümüşel Şen, sosyal medyada kısa sürede merak edilen isimler arasına girdi. Programı izleyenler ve sosyal medya kullanıcıları, "Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir?" gibi sorularla detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında? İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor? İşte, Aslı Gümüşel Şen hakkında merak edilenler…

ASLI GÜMÜŞEL ŞEN KİMDİR?

Aslı Gümüşel Şen, 7 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvin kökenli olan Şen, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite sonrası yurt dışında çeşitli akademik programlara katılan Şen, bir süre sonra Türkiye'ye dönerek kariyerine İstanbul'da devam etmiştir.

Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında? İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor?Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında

Profesyonel iş yaşamına önce bir prodüksiyon şirketinde 1,5 yıl çalışarak adım atan Şen, ardından halkla ilişkiler sektöründe 2 yıl deneyim kazanmıştır. 2000 yılında, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evlenmiş, bu evlilikten Berke, Batu ve bir kız çocuğu olmak üzere üç çocuk annesi olmuştur. Çift, 2023 yılında yollarını ayırmıştır. Boşanma sonrasında ise Aslı Gümüşel, Gümüşel soyadını kullanmaya başlamıştır.

Aslı Gümüşel Şen kimdir, kaç yaşında? İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor?İşte Benim Stilim'e konuk olan Aslı Gümüşel Şen ne iş yapıyor

İş kadını olarak adından söz ettiren Aslı Gümüşel Şen, özellikle kozmetik ve moda alanında yaptığı girişimlerle dikkat çekmektedir. Kendi markası olan "Joy" isimli kozmetik ürünleri serisini piyasaya süren Şen, aynı zamanda YouTube kanalı üzerinden cilt bakımı, saç bakımı ve stil önerileri gibi konularda içerik üretmektedir.

Kendi alanında girişimci ruhuyla tanınan Gümüşel Şen, sosyal medyada da aktif olarak takip edilen isimler arasında yer almaktadır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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