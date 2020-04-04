Aslanapa, 20 yaş sokağa çıkma yasağı ile birlikte evlere kapandı
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Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Aslanapa, 20 yaş sokağa çıkma yasağı ile birlikte evlere kapandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Korana virüs Cvid-19 tedbirleri kapsamında 20 ve 65 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile 2 bin nüfusu ile evlere kapandı.

04.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:41
Aslanapa, 20 yaş sokağa çıkma yasağı ile birlikte evlere kapandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Korana virüs Cvid-19 tedbirleri kapsamında 20 ve 65 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile 2 bin nüfusu ile evlere kapandı.

Her zaman kalabalık olan ve köyleri ile birlikte 9 bin 50 nüfusu olan bölgenin en eski ilçelerinden Aslanapa'da boş sokaklar, halkın devletin uyguladığı kurallara harfiyen uymaya çalıştığını gösteriyor. Özellikle köylerde yaşayan vatandaşların çok zorunlu olmadıkça ilçe merkezine gelmemeleri ve ilçede tüm birimlerin Korana virüs ile mücadelede tam bir iş birliği yapması, öte yandan kaymakamlık makamının köy odalarını muhtarlarla istişare edip kapatması ve vatandaşları evlerde gençlerle birlikte kitap okuma kampanyasına davet etmesi takdirle karşılandı.

Aslanapa AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, "Kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde salgın hastalıkla mücadele ediliyor. Bizler gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretlerinde bölgemizde asırlık kültür olan köy odalarını geçici olarak muhtarlarımızla istişare edip kapattık. İlçe belediyemiz dezenfekte çalışmalarını aralıksız yapıyor. Polis ve jandarmamız vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı için Aslanapa Kaymakmlığı tarafından kurulan birimle beraber aralıksız çalışıyor. Mahalle ve köy muhtarlarımızın yaptığı çağrılarda dikkate alınarak,14 gün içerisinde ilçe dışından gelen işçi, öğrenci, memur, asker vatandaşlarımızla ilgili bilgileri muhtarlarımıza iletelim. Panik yapmadan, devletimizin aldığı kararları birebir uygulayarak kişisel tedbirlerimizi uygulayarak, Allah'ın izniyle hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Halkımıza teşekkür ediyorum"dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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