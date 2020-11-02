Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti

Kemal-Feryal Gülman çiftinin oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalısında Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı partiye baskın yapan polisler, 270 davetliye 930 TL para cezası kesti.

Yeni yılın yaklaşmasıyla tüm dünyada yapılan Halloween partileri İstanbul'da da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam ediyor. Bu partilerden birini de ünlü çift Kemal ve Feryal Gülman'ın oğlu verdi.

YALIDAN ÇIKARKEN PARA CEZASI KESİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Aslan Gülman, önceki gece Bebek'te bulunan anne ve babasına ait olan 250 milyon liralık yalısında verdi. Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı partiye gece yarısı polis baskını düzenlendi. İçeride bulunan yaklaşık 270 kişi, polislerin geldiğini öğrenince panikleyerek yalıdan çıktı. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzlerini gizleyen vatandaşlara 930 TL para cezası kesildi.

İşte partiye katılanların yaşadığı panik anları...