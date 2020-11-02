FERYAL GÜLMAN HABERLERİ

Feryal Gülman - 2.11.2020
Ünlü iş insanlarının yalısındaki skandal "Cadılar Bayramı" korona virüs partisi kamerada
Feryal Gülman - 2.11.2020
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti
Feryal Gülman - 23.7.2020
Kemal Gülman'ın eşi Feryal Gülman,"Şu an verdiği görüntü zinanın ta kendisi"
Feryal Gülman - 13.1.2020
Türkiye'nin Değerleri Ödül Töreni'nde buluştu
Activa Tanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez ev sahipliğinde düzenlenen törene; Ayşecan Özyeğin Oktay, Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Suzan-Turgut Toplusoy, Birleşik Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Bimoji CEO'su Emir Bahadır, Gamze Cizreli, Saffet Emre Tonguç ve Ender Saraç gibi iş, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Feryal Gülman - 18.12.2019
"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı
Etkinliğe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Bülent Eczacıbaşı, Reyhan Kalyoncu, Funda Acar, Hüsnü Akhan, Demet Sabancı, Ethem Sancak, Zeynel Abidin Erdem, Emine Erdem, Feryal Gülman, Fatih Karamancı, İmam Altınbaş, Nilüfer Bulut, Simone Kaslowski, Şekib Avdagiç, Zuhal Pirinçcioğlu'nun da arasında bulunduğu isimler de katıldı.
Feryal Gülman - 11.11.2019
İTHİB Yarışması'nın kazananları ödülleriyle buluşuyor
İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarımı Yarışmasında adayları değerlendirecek jüri üyeleri; Fatih Bilici, Zekeriya Tanrıverdi, Nomi Kleinman, Sinem Kınran Parlak, Süleyman Orakçıoğlu, Nejdet Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Siren Ertan Kayalar, Feryal Gülman, Sema Güral Sürmeli, Mustafa Sandal, Zeynep Üner, Özlem Kaya, Özgür Masur, Nur Bilen Yavuzer, Alara Koçibey, Ahu Yağtu, Fatma Filiz Tunca, Daan Roosegaarde gibi isimlerden oluşacak.
Feryal Gülman - 6.11.2019
İTHİB Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması 14. kez düzenlenecek
İTHİB'ten yapılan açıklamaya göre, kumaş Tasarım Yarışması'nın bu yıl ki danışmanlığını ünlü moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar Demir üstlenirken, töreni Burcu Esmersoy sunacak. Baş manken olarak Çağla Şikel podyuma çıkacak. Yerli ve yabancı basın mensupları, akademisyenler, tekstil sektörünün duayen isimleri ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan jüride bu yıl ayrıca Alara Koçibey, Siren Ertan, Feryal Gülman, Özlem Kaya, Nur Bilen Yavuzer, Yıldırım Mayruk ve Özgür Masur gibi moda dünyasının ünlü isimleri yer alacak.
Feryal Gülman - 3.10.2019
Sanatçı Ahmet Güneştekin'in Bakü'deki ilk sergisi "Belleğin Alfabesi" açıldı
Feryal Gülman - 16.5.2019
Kızılay'dan Üniversiteli Gençlere Destek
Öğrencilerden gelen talep üzerine Üniversite Butiklerde yaz döneminde mezuniyet konseptine geçildi. Bunun için ünlü modacı Hakan Akkaya, İvana Sert, Beyza Uyanoğlu, Feryal Gülman, Neslişah Alkoçlar Düzyatan üniversiteli gençler için el ele verdi.
Feryal Gülman - 2.5.2019
Cem Yılmaz Şehit Çocukları İçin Sahneye Çıktı
Cem Yılmaz'ın kapalı gişe sahnelenen ve biletleri TEYEV yararına satılan gösterisine sanat, cemiyet ve iş dünyasın çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi TEYEV icra komitesi Başkan yardımcısı Müberra Çalışkan, Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili Ahmet Öğütken ve icra komitesi üyesi eşi Selmin Öğütken, Rahmi Koç, Arzu Sabancı, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, Nuri Develi, Ahmet Güneştekin, Aslı ve Cem Öztürk, Beyza Uyanoğlu, Merih Turan, Esra Oflaz, Emel Ayaydın, Yalçın ve Tunay Ayaydın, Talat Abdik, İpek Ayaydın, Savni ve Berrin Okçu, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Esra Erol ve Ali Özbir, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, Gülseren ve Elif Eren, Ekin Mert Daymaz, Miray Daner, Kubilay Aka, Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Anıl Tetik, Yusuf Çim, Esra ve Petek Ertüre, Feryal Gülman, Muharrem Topçu, Adem Demir, Saffet Emre Tonguç, Ozan Şer ile Teyev icra komitesi üyeleri Suzan Toplusoy, Şükran Güzeliş, Bahar Şer ve Berrin Yoleri geceye katılan isimler arasında yer aldı.
Feryal Gülman - 2.5.2019
Cem Yılmaz Şehit Çocukları İçin Sahneye Çıktı
Cem Yılmaz'ın kapalı gişe sahnelenen ve biletleri TEYEV yararına satılan gösterisine sanat, cemiyet ve iş dünyasın çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi TEYEV icra komitesi Başkan yardımcısı Müberra Çalışkan, Eski Sağlık Bakan Yardımcısı ve eski milletvekili Ahmet Öğütken ve icra komitesi üyesi eşi Selmin Öğütken, Rahmi Koç, Arzu Sabancı, Demet Sabancı, Ali Ağaoğlu, Nuri Develi, Ahmet Güneştekin, Aslı ve Cem Öztürk, Beyza Uyanoğlu, Merih Turan, Esra Oflaz, Emel Ayaydın, Yalçın ve Tunay Ayaydın, Talat Abdik, İpek Ayaydın, Savni ve Berrin Okçu, Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Esra Erol ve Ali Özbir, Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay, Gülseren ve Elif Eren, Ekin Mert Daymaz, Miray Daner, Kubilay Aka, Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten, Anıl Tetik, Yusuf Çim, Esra ve Petek Ertüre, Feryal Gülman, Muharrem Topçu, Adem Demir, Saffet Emre Tonguç, Ozan Şer ile Teyev icra komitesi üyeleri Suzan Toplusoy, Şükran Güzeliş, Bahar Şer ve Berrin Yoleri geceye katılan isimler arasında yer aldı.
Feryal Gülman - 16.2.2019
"MOSQUES: Splendors Of Islam" Adlı Koleksiyon Kitabının Tanıtımı Büyük Bir İlgi Gördü
Nazlı Keçili'nin sahibi olduğu Artkolik'te Işın Görmüş moderatörlüğünde gerçekleştirilen lansmana Arzu Sabancı, Berrin Zorlu, Feryal Gülman, Şirin Yalçın, Elif Dürüst, Rosella Karabacak, Ethel Baler, Sibel Kerimoğlu, Aslı Şen, Günel Mammadova, Bahar Şer, Ece Yosmaoğlu, Serra Türker, Özlem Avcıoğlu ve Zeynep Üstünel katıldı.
Feryal Gülman - 27.12.2018
Sami Savatlı'dan Esma Sultan Yalısı'nda Sergi
Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, Sami Savatlı'nın geleneksel hat sanatını modernize ederek yorumladığı eserlerden oluşan sergi, Esma Sultan Yalısı'nda beğeni toplarken, Feryal Gülman, Sinan Öncel, Suzan-Turgut Toplusoy, Sibel Kerimoğlu, Merve Ata Arslan, Zerrin Menteşeoğlu, Ayşen Zamanpur, Bünyamin Aydın gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.
Feryal Gülman - 26.5.2018
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "24 Haziran'da Çok Tarihi Bir Dönemeçten Geçeceğiz"
Feryal Gülman - 28.3.2018
Birinci Yıl Kutlaması ve 2018'in Yeni Saç Trendleri
Aslı Pehlivanlar, Selen Keçeli, Emel Ayaydın, Feryal Gülman, Zeynep Üstünel, Yelda Güral, Ece Kıral, Bilge Kuru, Burcu Ziyal, Emel Yıldırım, Rabia Kurşun, İpek Köse, Özlem Mutlu Çetin, Nilgün Esinli, Neslihan Dilek Taşdemir, Nihan Dilek, Esra Kaktüs, Esra İnceefe, Perihan Akı, Arzu Kunt, Zeynep Mansur, Seda Üren ve Özlem Yılmaz'ın aralarında olduğu ünlü isimler davette keyifli anlar geçirirken Saç Tasarım Uzmanı Selami Ersoy'dan 2018 yazının saç modasına dair tüyoları almayı da ihmal etmedi.
Feryal Gülman - 4.1.2018
Arif V 216'nın Galası Yapıldı
ÜNLÜ DAVETLİLER İş ve sanat dünyasından ise Şeyma ve Acun Ilıcalı, Barış Arduç, Özge ve Tolga Çevik, Ronit ve Cem Hakko, Fazıl Say, Siren Ertan, Elif Dürüst, Rana ve Erol Tabanca, Berrin Yoleri, Feryal Gülman, Ayşegül ve Ahmet Hotiç, Serra Tokar, Sedef Zaim, Yasemin ve İzzet Özilhan, Leyla Alaton, Selin Demiratar, Berrin Zorlu, Yasemin Taciroğlu, Melis ve Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, Beyza ve Engin Hepileri, Pınar ve Kerem Özçapkın, Vildan Atasever, Wilma Elles, Hatice Aslan'ın da aralarında olduğu davetliler geceye katıldı.
Feryal Gülman - 4.1.2018
Dha İstanbul Bülteni - 5
ÜNLÜ DAVETLİLER İş ve sanat dünyasından ise Şeyma ve Acun Ilıcalı, Barış Arduç, Özge ve Tolga Çevik, Ronit ve Cem Hakko, Fazıl Say, Siren Ertan, Elif Dürüst, Rana ve Erol Tabanca, Berrin Yoleri, Feryal Gülman, Ayşegül ve Ahmet Hotiç, Serra Tokar, Sedef Zaim, Yasemin ve İzzet Özilhan, Leyla Alaton, Selin Demiratar, Berrin Zorlu, Yasemin Taciroğlu, Melis ve Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, Beyza ve Engin Hepileri, Pınar ve Kerem Özçapkın, Vildan Atasever, Wilma Elles, Hatice Aslan'ın da aralarında olduğu davetliler geceye katıldı.
Feryal Gülman - 4.1.2018
Arif V 216'nın Galası Yapıldı
ÜNLÜ DAVETLİLER İş ve sanat dünyasından ise Şeyma ve Acun Ilıcalı, Barış Arduç, Özge ve Tolga Çevik, Ronit ve Cem Hakko, Fazıl Say, Siren Ertan, Elif Dürüst, Rana ve Erol Tabanca, Berrin Yoleri, Feryal Gülman, Ayşegül ve Ahmet Hotiç, Serra Tokar, Sedef Zaim, Yasemin ve İzzet Özilhan, Leyla Alaton, Selin Demiratar, Berrin Zorlu, Yasemin Taciroğlu, Melis ve Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, Beyza ve Engin Hepileri, Pınar ve Kerem Özçapkın, Vildan Atasever, Wilma Elles, Hatice Aslan'ın da aralarında olduğu davetliler geceye katıldı.
Feryal Gülman - 4.1.2018
Arif V 216'nın Galası Yapıldı
ÜNLÜ DAVETLİLER İş ve sanat dünyasından ise Şeyma ve Acun Ilıcalı, Barış Arduç, Özge ve Tolga Çevik, Ronit ve Cem Hakko, Fazıl Say, Siren Ertan, Elif Dürüst, Rana ve Erol Tabanca, Berrin Yoleri, Feryal Gülman, Ayşegül ve Ahmet Hotiç, Serra Tokar, Sedef Zaim, Yasemin ve İzzet Özilhan, Leyla Alaton, Selin Demiratar, Berrin Zorlu, Yasemin Taciroğlu, Melis ve Uraz Kaygılaroğlu, Pelin Akil ve eşi Anıl Altan, Beyza ve Engin Hepileri, Pınar ve Kerem Özçapkın, Vildan Atasever, Wilma Elles, Hatice Aslan'ın da aralarında olduğu davetliler geceye katıldı.
Feryal Gülman - 4.10.2017
Moda ve Teknoloji Sanatla Buluştu!
Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim ve Demsa Group YKB Vekili Demet Sabancı Çetindoğan ev sahipliğinde gerçekleşen davete tasarım, cemiyet ve iş dünyasından Arzu Sabancı, Işıl Reçber, Neslihan Sabancı, Feryal Gülman, Zafer Kozanoğlu, Sema Basa, Heves Ekinci, Cansen Yeni, Ece Vahapoğlu, Ekrem Cevheroğlu, Murat Ektiren, Meltem Demir, Sibel Kerimoğlu, Zeynep Germen gibi isimler yoğun ilgi gösterdi.