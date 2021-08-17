ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği
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ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik - Haberler | Güncel

ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaz aylarının başlamasıyla Ankara'daki okulların su depoları için temizlik seferberliği başlattı.

ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yaz aylarının başlamasıyla Ankara'daki okulların su depoları için temizlik seferberliği başlattı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, okulların su depoları için başlatılan temizlik seferberliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında da 286 okulun su deposunda temizlik yaptıklarını açıklayan, vakum sonucunda su depolarında mikrobiyolojik kirlilik ve çamur yığılımı oluştuğuna dikkat çekti. Ayrıca Öztürk, tüm vatandaşlara su depolarının bakımlarını düzenli şekilde yaptırmaları çağrısında bulundu.

ASKİ Genel Müdürlüğünce, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Başkent genelindeki okulların su depolarını işler ve sağlıklı hale getirmek için harekete geçildi. Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 286 okulun su deposunu temizleyen ASKİ ekiplerince, yaz aylarının başlamasıyla birlikte birçok okulda su deposu temizliğini hızlandırıldı. Su depoları için ücretsiz temizlik hizmeti veren ve Ankaralılardan bu konuda yoğun talep alan ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Pursaklar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin su deposunda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ankara genelinde gelen bütün talepleri değerlendirdiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şunları aktardı:

"Ankara merkezi ve diğer mahallelerinde su deposu bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın başında koyduğumuz bir hedefimiz vardı: 800 depo. Bu 800 depo için bakım, onarım ve yenileme şeklinde bir yapım süreci oluşturmayı düşünüyorduk. Arkadaşlarımız bu konuda canla başla çalışıyor. Biliyorsunuz yeni alınan kararlar gereği yüz yüze eğitim süreci de yakında başlayacak. Böylece pandemi dönemini göz önüne aldığımızda uzun bir süredir kullanılmayan okul su depolarına temizlik anlamında müdahale edilmesi gerekiyor."

İşletim ve tamirat için yapılan anlık müdahaleler esnasında oluşan vakum sonucunda su depolarında mikrobiyolojik kirlilik ve çamur yığılımı olduğunu bu nedenle su depolarının düzenli olarak temizletilmesi gerektiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitim öncesi özellikle okullarımızdaki depolarımızı temizlememiz gerekiyor ki çocuklarımıza sağlıklı, içilebilir nitelikte su sunabilelim. ASKİ Genel Müdürlüğü olarak son 7 ay içinde 286 okula ait deponun temizliğini yaptık. Tabii öncelikle okullardan bahsediyoruz ama aslında tüm vatandaşlarımızın bu konuda çok hassas olmalarını istiyorum. Su depolarının bakımlarını düzenli şekilde mutlaka yaptırsınlar ki sağlık adına bir sorun yaşamasınlar."

ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği
ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği
ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği
ASKİ'den başkentteki okulların su depoları için temizlik seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik

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