ASKİ Ankara su kesintisi! 16-17 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 16 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 16 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KAZAN

Arıza Tarihi: 15.08.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 23:00:00

Detay: Kahramankazan içme suyu arıtma tesisinde, yoğun kullanımdan kaynaklı problem yaşandığından ile plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi (sanayi bölgesi) - Dağyaka Mahallesi (sanayi bölgesi) - Aydın Mahallesi - Orhaniye Mahallesi -Yıldırım Beyazıt Mahallesi (üst kotlar)

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 15.08.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 15.08.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi Yapracık köyü EnerjiSA elektrik kaynaklı arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Tanker ile su deposuna su sevkiyatı yapılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yapracık Köy içi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 15.08.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 15.08.2025 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Caddesinde Oluşan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Caddesi Ve Ayvaşık mahallesinin bir kısmı.

MAMAK

Arıza Tarihi: 16.08.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 17:00:00

Detay: DETAY : MAMAK İLÇESİ DİRİLİŞ MAHALLESİ KARAMÜRSEL CADDESİ İÇERİSİNDE Ø 200LÜK DUKTİL BORU İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: DİRİLİŞ MAHALLESİ TAMAMI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 16.08.2025 14:45:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 18:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ 463. SOKAK Ø 110 PE İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA MAHALLESİ BİR KISMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.08.2025 15:15:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 18:00:00

Detay: 16.08.2025 15:15 TAHMİNİ İŞ BİTİŞ 16.08.2025 18:00 Polatlı İlçesi: Kurtuluş Mahallesi Battalgazi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: KURTULUŞ MAH. BİR BÖLÜMÜ Zafer mah BİR BÖLÜMÜ

POLATLI

Arıza Tarihi: 16.08.2025 15:45:00

Tamir Tarihi: 16.08.2025 19:00:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Polatlı İlçesi: Şehitlik Mahallesi Çamlıca caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. Şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Şehitlik mahallesi bir bölümü.