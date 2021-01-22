Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu? Asker yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu? Asker yerleri ne zaman belli olacak? Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı. Sonuçlar e-devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden duyuruldu. Peki, Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askerlik ve Bedelli Askerlik yerleri MSB tarafından açıklandı. Bu yıl içinde bedelli askerlik yapacakların celp tarihleri ve katılacakları birlik açıklandı. Sonuçlar e-devlet üzerinden 'Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama' bölümünden duyuruldu. Peki, Askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Askerlik celp yerleri belli oldu mu? Asker yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar haberimizde...

ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik ve Bedelli Askerlik yerleri açıklandı. MSB'den yapılan açıklamada, "Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve Askerlik Şube Başkanlıklarından Açıklanmıştır." ifadesine yer verildi.

ŞUBAT 2021 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."

ŞUBAT 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Şubat 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Şubat 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar(daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.(TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında "Kovid-19"testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde sevke tabi tutulacaklar,

ç. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen sadece er statüsündeki yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

d. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

8. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

9. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

10. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.