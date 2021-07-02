Askeri nakliye uçakları "Koca Yusuf"lar Türk mühendislerin elinde yenilenerek gökyüzüne yükseliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen, stratejik özelliklere sahip A400M nakliye uçaklarının "retrofit" adı verilen versiyon geliştirme işlemleri, Kayseri'de Türk mühendisler tarafından yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen, stratejik özelliklere sahip A400M nakliye uçaklarının "retrofit" adı verilen versiyon geliştirme işlemleri, Kayseri'de Türk mühendisler tarafından yapılıyor.

A400M uçaklarının hafif ve ağır bakımları, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor.

Fabrikada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında konuşlandırılan ve Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katan "uçan kale"lerin bakımları yapılabiliyor.

Türkiye ise A400M'lere retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini Airbus dışında uygulayabilen tek ülke durumunda bulunuyor.

Atılan bu yeni adımla Türkiye, dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığını artırarak ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağladı.

2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, AA muhabirine, fabrikada pervaneli büyük uçakların bakımının yapıldığını söyledi.

Uçakların imalat ve ünitelerinin yapıldığını da vurgulayan Taşan, A400M'in stratejik özelliklere sahip bir nakliye uçağı olduğunu anlattı.

Taşan, Türkiye'nin A400M uçağının üretim ortaklarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü A400M bakımları konusunda çok geniş kabiliyetlere sahiptir. Dünyada Airbus tesisi dışında ağır bakımların yapıldığı sadece biz varız. Tek tesisiz. Bunun yanında Airbus ile görüşmelerimiz devam ediyor. Uçakların güncel konfigürasyona ulaşması için gerçekleştirilen retrofit faaliyetleri de Kayseri tesislerinde yapılmaktadır. Önümüzde 8 uçağımız daha var, toplam 8 uçak yapacağız. Almanya, Fransa gibi ülkelere de açığız, onların retrofit isteklerini de karşılayabilecek durumdayız."

Retrofit ile kalite standartlarında yüksek seviyeye çıktıklarını vurgulayan Taşan, Airbus ile çalışarak dünya standartları konusunda da önemli aşamalar kaydettiklerini dile getirdi.

"2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün vizyonu bölgesel bir bakım tesisi olabilmek"

Taşan, diğer uçaklarda da bu kaliteyi yaymak için uğraştıklarını, Avrupa ile bakım konusunda görüşme yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yurt dışından görüşmelerimiz var. Üretim kapasitemizi artırıcı tedbirlerimiz de var. Bölgemizdeki dost ülkelerden A400M ile ilgilenen ülkeler var. Bunlarla ilgili karşılıklı görüşüyoruz. Tesislerimizi gezip, kabiliyetlerimizi yerinde gördüler. Bir ağır bakımın aşağı yukarı maliyeti 3 milyon avro. Bunlar büyük rakamlar. Sayıya bağlı olarak rakamlar artacaktır. Diğer Avrupa ülkelerini de retrofit tesislerimizde görürsek mutlu olacağız. Ondan sonra Avrupa ve diğer ülkelerin ağır bakımlarını yapmak için burada adayız. Kalite standartlarımız bunları karşılayacak seviyededir. 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün vizyonu bölgesel bir bakım tesisi olabilmek. Bu hedefler doğrultusunda Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkeleri de var."

Zaman zaman başvurular yapıldığını anlatan Taşan, "Görüşmelerimiz var, yakın zamanda güzel haberler alırız. Özellikle CN-235 uçağının modernizasyonuyla ilgili yeni bir çalışmamız var. Airbus'la bunu değerlendiriyoruz. Fransa, Kore ile de bunu verebilecek durumdayız." dedi.

Taşan, retrofit bakımlarının yurt dışında 6 ayda yapılabildiğini, Kayseri'de ise yeni bir öğrenme eğrisiyle bu sürenin daha da kısalacağına inandıklarını söyledi.

Özellikle C bakımlarında "light" ve "heavy"lerde yurt dışına göre daha kısa sürede bakım yapıldığını belirten Taşan, "Burada retrofit faaliyetlerinde Airbus ile çalışarak standartlarımızı uluslararası konuma ulaştırdık. Bunun karşılığında bölge ülkeleri ve Avrupa'dan iş alıp ekonomiye faydalı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Taşan, fabrikada tamamen Türk teknisyen ve mühendislerle çalışıldığını, her geçen gün eğitim alan personel sayısının da arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün