Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...
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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Çukur' dizisinde iki sevgiliyi oynayan Damla Sönmez ile Aras Bulut İynemli'nin aşk yaşadığı iddia edildi. Çiftin, İzmir'de kaldığı da iddia edildi. İşte detaylar...

Bige Önal'la altı yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Aras Bulut İynemli'nin sürpriz bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Bulut'un 'Çukur' dizisindeki partneri Damla Sönmez'le birlikte olduğu söyleniyor. Gazete Magazin'in iddiasına göre çiçeği burnunda sevgililer, ilişkilerini çok gizli yaşıyor. Bir iddiaya göre de ikili, İzmir Seferihisar tarafında Tiny House Taşıyıcı Karavan evlerinde kalıyor.

Sönmez'in buluttan bir fotoğrafın kendisini öpmesini paylaşması da bu iddiaları güçlendirdi. Sönmez, geçtiğimiz aylarda nişanlısı Ushan Çakır'dan ayrılmıştı.

İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik şirketi açıklama yaptı. Art İstanbul menajerlik şirketi, "Sanatçımız Aras Bulut İynemli hakkında bugün ortaya atılan bir ilişki yaşadığına dair iddialar asılsızdır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullanarak, Sönmez ile Bulut'un aşk yaşamadığını açıkladı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! İlk açıklama geldi...

Kaynak: Snob Magazin

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