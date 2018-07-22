Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya Sevgilisiyle Tatilde Görüntülendi

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i, Diriliş Ertuğrul'un da Dündar'ıgenç oyuncu Batuhan Karacakaya, önceki gün sevgilisiyle Bodrum'da bir beachte görüntülendi. Oyuncunun büyümüş ve kaslı halini görenler ise "Eski halinden eser kalmamış" yorumunu yaptı.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARARAK BOL BOL SOHBET ETTİLER

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, esmer sevgilisiyle bol bol sohbet etti. İkilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2008 yılında başrolü Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle tanınmaktadır. Umutsuz Ev Kadınları, Bıçak Sırtı, Beşinci Boyut gibi projelerde rol almıştır.

Sinema dünyasına da adım atan Batuhan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever, Dersimiz Atatürk, Bekle Beni ve Uzun Hikaye sinema filmlerinde rol almıştır. TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna dahil olmuş ve Dündar karakterini canlandırmaktadır.

İşte çiftin tatil fotoğrafları...