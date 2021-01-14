Aşı ücreti ne kadar? Covid 19 aşısı ne kadar, ne zaman aşı yapılacak? Aşı takip sistemi giriş

Aşı ücreti ne kadar son günlerde merak konusu oldu. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Covid 19 aşısı yaptırması ile birlikte aşı ne kadar, ne zaman aşı olacağım araştırılıyor. İşte aşı takip sistemi giriş

Milyonlarca insanın gözü aşı müjdesine çevrildi. Birçok insan koronavirüs aşısının fiyatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yerli aşı ya da koronavirüs aşısının fiyatı hakkında açıklama yaptı.

COVİD 19 AŞISI NE KADAR?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te koronavirüs süreci ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.

Ateş Kara: Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor. Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur.

CORONA VİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR OLACAK?

ABD'li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere doz başına 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti.

Moderna'nın açıklamasının ardından Rus Sputnik V aşısının Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi.

Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pfizer'in doz başına 19.50 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V'nin fiyatı çok daha düşük olacak" ifadelerine yer verildi.