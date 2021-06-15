Aşı randevusu iptal edilip tekrar alınır mı? Aşı randevusu nasıl alınır, nasıl iptal edilir?

Koronavirüs aşıları ülkemizde artmaya devam ediyor. Sputnik V, Sinovac ve Biontech olmak üzere üç farklı aşı seçeneği bulunan ülkemizde koronavirüs aşısı olmak isteyenler randevularını E-nabızdan veya 182'den alabiliyor. Aile Hekimliği'nde de yapılan Biontech aşısına ulaşmak kolay olsa da kimi zaman aldığı randevuları iptal etmek isteyen vatandaşlar Aşı randevusu iptal edip tekrar alınır mı? Aşı randevusu iptal edilir mi? Aşı randevusu iptal etme nasıl yapılır? sorularını araştırıyor...

Aşı randevusu iptal edip tekrar alınır mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Aşı randevusu iptal edilir mi? orusu koronavirüs aşısı olmak isteyerek MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden aşı randevusu alan ancak sonrasında iptal etmek ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden randevu oluşturan ancak sonrasında iptal etmek veya gününü tarihini değiştirmek isteyenler aşı randevusu nasıl iptal edilir mi, aşı randevusu iptal edip tekrar alınır mı? sorularına yanıt arama başladı.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu olmak için MHRS ve e-Nabız aracılığıyla aşı randevusu ekranına giriş yapmanız gerekiyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sistem giriş yaptıktan sonra 'aşı randevusu' ekranı karşınıza çıkıyor. Aşı randevusu ekranından istediğini aşı tercihini, hastane ve saat tercihinizi yapabilirsiniz.Ayrıca MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

AŞI TAKVİMİ

Aşamada Sağlık kurumlarında çalışanlar, eczanede çalışanlar; yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar; 65 yaş üstü bireyler aşılandı. Aşamada ise hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler aşılandı. Son olarak 55 yaş üstü bireylerin aşılama işlemleri başladı. Ardından 50 yaş üstü bireyler aşılanmasına geçildi. Aşamada Kronik hastalığı olan kişiler öncelikli olmak üzere 40-49 yaş arası, 30-39 yaş arası, 18 - 29 yaş arası bireyler aşılanacak. kronik hastalığı olanların ardından ise yaş gruplarına göre diğer bireyler aşılanacak. Aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİP TEKRAR ALINIR MI?

MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden alınan koronvirüs aşı randevusu iptal etme – değiştirme işlemlerine detayları:

TELEFONLA AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

Sağlık Bakanlığı MHRS, e-devlet ve e-nabız ya da ALO 182 üzerinden almış olduğunuz koronavirüs aşı randevusunu telefon ile ALO 182 üzerinden iptal edebilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU İPTAL ETME

MHRS, e-devlet ve e-nabız sistemleri üzerinden koronavirüs aşısı randevusu iptal etme işlemi ise www.mhrs.gov.tr internet adresi üzerinden "randevu al" yazılı butona tıkladığınızda TC kimlik numarası ve şifre gibi bilgileri boşluklara yazdıktan sonra giriş yapıldığında ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayarak aktif haldeki randevularınız arasında yer alan koronavirüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Mobil uygulama kullanıyorsanız yine randevu geçmişine tıklayarak aşı randevunuz üzerinde yer alan iptal et butonuna tıklamanız gerekmektedir.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 33 milyon 530 bin 975 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 39,64 oldu. 19 milyon 850 bin 948 kişiye ilk doz, 13 milyon 680 bin 27 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 176 milyon 482 bini aştı, virüs nedeniyle 3 milyon 812 binden fazla kişi hayatını kaybetti.