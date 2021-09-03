Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
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Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum" diyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'ta vereceği konseri test olmayı kabul etmediği için iptal edildi.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu hale getirildi. 55 yaşındaki başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla aşıya ve koronavirüs testine karşı olduğunu açıkladı.

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılar vatandaşları ikiye böldü. Bir kısım aşılarını olurken bir kısım da karşı olduklarını belirterek aşı olmayı reddediyor. Aşı olmayı reddedenlerin başında ise ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de geliyor. Twitter hesabından sık sık aşıyla ilgili paylaşımlar yapan Tilbe'nin işleri de aksamaya başladı. Aşı karşıtı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe'nin 18 Eylül'de Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konserin de iptal edildiği ileri sürüldü.

"PCR TESTİ DE AŞI DA OLMAYACAĞIM"

Yıldız Tilbe aşı ve PCR testinin zorunlu tutulmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşıyı da PCR'ı da reddediyorum. Allah'ın dediği olur. İsteyen aşı olur istemeyen olmaz bu insanın tercih hakkıdır. Tüm yasaların kanunların üstündedir. İnsanın kişilik hakları dokunulmazdır. Konsere gidenlere PCR zulümden başka bir şey değil. Sinemada film izlemek için seyahat için PCR testi yapmak zulümdür. Ben kendi konserime giderken PCR testi olacağım, olmam ki. PCR da aşı da olmayacağım, çalışmam yasaklanacak mı, çalışamayacak mıyım? Benden uzak durun gerçekten."

Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (2)
TOLGA AVCİ: Sen virüsü kapıp millete bulaştırinca zulüm etmiş olmuyormusun PCR testini ol enfekte olmadığını kanıtla aşı olup olmaman umrumuzda değil dediğin gibi Allah'ın dediği olur
Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
FATİH : hahahaha
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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Aşı olmayı reddeden Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'ta vereceği konser iptal edildi - Haberler Magazin
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