Aşı olmadığı için Kovid-19'u ağır geçiren araştırma görevlisinden aşı çağrısı

ŞIRNAK (AA) - Aşı yaptırmayı ihmal ettiği için yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ağır geçiren 39 yaşındaki araştırma görevlisi Gökhan Korkmaz, "Aşı olmak dini, milli, insani, vicdani bir sorumluluktur." dedi.

Kentte, "hastalık kapmayacakları" düşüncesi, ihmal veya karşıt görüşlülerin etkisiyle Kovid-19 aşısı yaptırmayan ve bunun sonucunda hastalığa yakalananların büyük bölümü hastanelere başvuruyor. Kimisi yoğun bakımda kimisi serviste tedavi gören bu vatandaşlar, hastalığın acı tecrübesini yaşıyor.

Aşısını ihmal eden ve yaklaşık 1 aydır hastanede mücadele veren Kovid-19 hastası Şırnak Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma Görevlisi Gökhan Korkmaz, yaşadığı pişmanlığı AA muhabirine anlattı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Servisi'nde tedavi gören ve nefes almakta güçlük çeken Korkmaz, önce eşinin ardından da kendisinin salgına yakalandığını söyledi.

Aşı yaptırmadığı için hastalığı ağır geçirdiğini anlatan Korkmaz, 18 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü ifade etti.

Korkmaz, şu an serviste tedavisine devam edildiğini ve nefes almakta halen güçlük çektiğini dile getirerek, "İnsanlık veremi, kolerayı hep aşıyla atlatmış bunun da aşıyla atlatılacağını biliyordum. Doktora bitirme aşamasındaydım, ev düzenini kurma telaşındaydım. İş nedeniyle sağlığımızı her zamanki gibi en son plana attık. Aşı olmayı ihmal ettim, yoksa aşı karşıtı falan değildim." dedi.

"Pişmanlık üstüne pişmanlık yaşıyorum"

Çevresindekilerin hep aşısını yaptırdığını ancak kendisinin nasıl aşı yaptırmadığına halen inanamadığını anlatan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Gerçekten bazen küçük şeylerin bile peşinde koşuyoruz ama büyük işleri ihmal ediyoruz. Kesinlikle aşı ihmal edilmemeli, her gece her dakika pişman oldum. Yoğun bakım ünitesinde akşam oluyor sabah olacak mı diye gün geçiyor. Özellikle geceleri nefes alabilecek miyim korkusu yaşıyorsun. Gerçekten pişmanlık üstüne pişmanlık yaşıyorum. Aşı ihmale gelmeyecek bir şey. Aşı olmayarak çevrenizdekileri riske atıyorsunuz, devlete masraf yaratıyoruz. Ben bir aydır burada yatıyorum yazık değil mi? Devletimize, milletimize, ailemize, çevremizdekilere karşı kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Ben 30 gündür gül yüzlü yavrumu öpemiyorum."

Korkmaz, yoğun bakımdayken sevdiklerini özlediğini dile getirerek, "Özlemediğim kalmadı. Bu zamanda aşı olmak dini, milli, insani, vicdani bir sorumluluktur." diye konuştu.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet