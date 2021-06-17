Aşı hak bilgisi alınamamıştır ne demek? 2. doz aşı randevusu hatası neden olur?

Koronavirüs salgını kapsamında aşılama işlemleri oldukça hız kazandı. Aşı olmak isteyen vatandaşların MHRS üzerinden sık sık aşı randevusu kontrolü yapmakta. Bu kapsamda "Aşı hak bilgisi alınamamıştır ne demek?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aşı hak bilgisi alınamamıştır hatası hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Aşı hak bilgisi alınamamıştır ne demek? sorusu aşı olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasıdnda yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı sırası gelen grupları duyurmaya devam ediyor. Son olarak SGK işçilerine aşı randevusunun açılmasının ardından MHRS sisteminde bir yoğunluk oluşmuştu. Peki, Aşı hak bilgisi alınamamıştır hatası nedir?

Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan aşılama Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama takviminde yeni bir müjdeyi daha verdi.

İŞÇİ VE MEMURLAR KAPSAMA ALINDI

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İşçi ve memurların için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.





İKİNCİ DOZ AŞI, 13 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 14 Haziran saat 19.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 735 bin 173, ikinci doz aşı 13 milyon 766 bin 415 oldu.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu almak isteyenler ALO 182 hattını arayarak ya da MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik No ile giriş yaparak aşı randevusu alabilir. MHRS'den randevu almak için eğer üyeliğiniz bulunmuyorsa öncelikle "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirmeniz gerekmekte. Üye olma işleminden sonra da Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik ve şifreniz ile gereken tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız tek işlem hastane ve hekiminizi seçmek.

SMS İLECOVID AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Lütfen Belirlenen Süre Sonunda Tekrar Deneyiniz uyarısı alan vatandaşlar MHRS sisteminin yanı sıra cep telefonuyla SMS üzerinden de randevu alabilir. SMS ile aşı randevusu almak için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e göndererek de aşı uygunluk durumlarını kontrol edebilirsiniz.

AŞI HAK BİLGİSİ ALINAMAMIŞTIR NE DEMEK?

MHRS üzerinde oluşan yoğunluk nedeniyle görülen hatalardan biri olan "Aşı hakkı bilgisi alınamamıştır" hatası, kişinin ikinci randevusunun MHRS sisteminde henüz açılmamasından kaynaklanmaktadır. Kişi 2. doz aşı hakkı yerine yeniden ilk doz randevusu alırsa bu hata görünmekte.

AŞI SONRASI BİLGİLENDİRMESİ