Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar?

Tespit komisyonu toplantısında gerçekleşen değerlendirmeler sonucunda kararlaştırılacak olan ve çalışan vatandaşlara verilecek taban maaş olarak da bilinen bu ücretin 3. toplantısı bugün gerçekleşecek. Peki, Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar oldu? 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar?

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı 3. kez bugün gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene 15,03 oranında zamlanan ücretin bu sene alacağı zam merak edilirken gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon haftalardır yaptığı değerlendirmeler sonucunda ücretin belirlenmesi için mesai yapıyordu. Peki, 2021 Asgari Ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar? İşte tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirileceği bilinirken bu yılki zam için adeta ülke genelinde nefesler tutuldu…

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2021 ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri devam ederken, asgari ücrette ne kadar değişiklik yapılacağına dair ortaya atılan senaryolar şu şekilde:

OVP'DEKİ 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

OVP'deki yüzde 8'lik enflasyon tahminine göre zam yapılırsa brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret 2.510 TL olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN 2020 ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE

2020 enflasyon tahmini için son raporunda yüzde 12.1 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, bu oranda artış olursa eğer brüt asgari ücret 3.299 TL, net asgari ücret 2605 TL olacak.

MERKEZ BANKASI'NIN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE GÖRE

2021 enflasyon tahmini için yüzde 9.4 oranını belirten Merkez Bankası'na göre 2021 asgari ücret tahmini, yüzde 9.4 oranında artış olursa brüt asgari ücret 3 bin 220 TL, net asgari ücret 2 bin 542 TL olacak.

TCMB'NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası'nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

TCMB'NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa eğer, 2021 yılında brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

Bakan Selçuk

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ NE OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısından önce açıklamalarda bulunan muhalefet partileri beklentilerini açıkladı.

HDP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

HDP İstanbul İl Eş başkanı Elif Bulut, "İnsanların yaşayabileceği kadar ücret alması ve yaşamın sürdürebilmesi adil bir bütçe ile olur. Bunun için asgari ücret en az 4 bin TL olmalı diyoruz" dedi.

İYİ PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise TBMM Grup Toplantısı'nda asgari ücretin net 3 bin lira olması gerektiğini belirtti.

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini söyledi.

BBP'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Büyük Birlik Partisi (BBP), 2021'de geçerli olacak net asgari ücretin en az 2 bin 855 lira olmasını istedi.

SAADET PARTİSİ'NİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Sadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaptığı açıklamada "Gelişmiş kabul edilen ülkelerde asgari ücret hep yoksulluk sınırının üstündedir. Çalışan insan, aldığı ücretle ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Asgari ücret hem işveren için önemli hem de bu ücreti alan için önemli. İşverene de fazla bir yük yüklememek için asgari ücretten vergi alınmaması, buradaki primlerin devlet tarafından karşılanması gerekir. Eğer bu yapılırsa bugün için asgari ücret 2 bin 900 liranın üzerine çıkar." dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

-2019: 2 bin 20 TL

-2018: 1603 TL

-2017: 1404 TL

-2016: 1300 TL

-2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL

-2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

-2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

3 AYRI GRUPTA HESAPLAMA YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde edinilen bilgiye göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken bu hesaplamaları işçi, iş veren ve hükumet olmak üzere tüm gruplarla paylaşacağı belirtildi. Tespit toplantısında TÜİK verileri sağlandıktan sonraki süreç şöyle işleyecek;

İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ HESAP ÜZERİNDEN RAKAM TELAFFUZ EDECEK

Ardından işçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telaffuz edeceği belirtiliyor. Toplantı öncesi sendikalardan da görüşler geliyor. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli" ifadelerini kullandı. Dolu; Kovid-19 salgınının yaşam şartlarını ağırlaştırdığını, iş ve gelir kayıplarına neden olduğunu ifade ederek, "Salgın sürecinin devam ettiği de göz önünde bulundurulmalı. İşçilere yapılan destek ödemeleri, asgari ücret seviyesine çıkartılmalı" diyerek taleplerini sıraladı.

Sendika

3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Komisyon, üçüncü toplantısını 22 Aralık Salı günü Türk-İş'in ev sahipliğinde yine çevrim içi yapacak.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte gerçekleşecek bazı değişiklikler şunlar:

-Asgari ücretlinin maaşı

-Asgari ücretlinin tazminatları

-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödenekleri

-Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

-İşsizlik maaşı

-Doğum, askerlik borçlanması

-Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

-Genel Sağlık Sigortası primi

-Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...