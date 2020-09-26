Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

26.09.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:37

Tekirdağ'da mide bulandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir fabrika işçisinin yemeğinden kopmuş parmak çıktı. Parmağı görmekle kalmayıp yarısını yediğini öğrenen adam firma tarafından ücretsiz izne çıkarıldı.

Tekirdağ'daki bir fabrikada çalışan işçinin yemeğinden, kopmuş parmak çıktı. Akıllara durgunluk veren olay Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada gerçekleşti. İddiaya göre, bir süre önce mutfakta turşu doğrayan aşçı yanlışlıkla parmağını kesti. Aşçı hastaneye kaldırılırken, kaybolan parmak ise 3 gün sonra fabrikada yemek yiyen Burhan Yılmaz adlı bir işçinin yemeğinden çıktı.

KOPAN PARMAĞIN YARISINI YEDİ

Yemeğinden çıkan parmak ile şaşkına dönen Burhan Yılmaz, soluğu Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aldı. Sürekli mide bulantısı yaşadığını belirten Yılmaz'ın aldığı doktor raporuna göre, kopmuş parmağın bir kısmını fark etmeden yediği öğrenildi.

"SAĞLIĞIMDAN ENDİŞE DUYUYORUM"

Sağlığından endişe ettiğini belirten Yılmaz, "Çalıştığım fabrikada öğle yemeğine çıktım. Yemek yerken ağzımda sert bir cisim olduğunu fark ettim. Elimi atıp ağzımdan çıkardığımda insan parmağı olduğunu anladım. Olayın ardından 2-3 gün önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duydum ve o olabileceğini düşündüm. Hemen hastaneye gittim ve doktor raporlarımda da yazıyor. Parmağın yarısını yemişim. Sağlığımdan endişe duyuyorum" dedi.

"AYNI FİRMA HALA İŞÇİLERE YEMEK VERİYOR"

Olayın ardından fabrikanın kendisini ücretsiz izne çıkardığını belirten Burhan Yılmaz, "Çalıştığım firma hakkında suç duyurusunda bulundum çünkü çalıştığım şirket aynı yemek firması ile hala çalışıyor ve işçilere yemek veriyor. Herhangi bir işlem yapılmadı" dedi.

"SUS PAYI TEKLİF ETTİLER"

Ücretsiz izinde olmasıyla mağduriyetinin katlandığını ifade eden Yılmaz, "Bu olayın ardından beni ücretsiz izine çıkardılar ve sus payı olarak 3 bin lira teklif ettiler. 15 gündür ücretsiz izindeyim. Maddi durumum yok ve fabrikadan aldığım maaşla geçiniyordum. Kiradayım, ailemle ben şuan zor durumdayız. " ifadelerini kullandı.

Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN BOLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Muharrem İnce Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Özlem Yıldız Aleyna Tilki Meryem Uzerli
Spor Fatih Terim Murat Şahin Mbaye Diagne Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Karar Kavga Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 14:37:13. #1.14#
title