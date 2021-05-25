ASBÜ akademisyenlerinden YKS'ye hazırlanan öğrenciler için destek seminerleri

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) öğretim üyeleri, Kovid-19 salgını sürecinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adayların kaygılarının azaltılması ve motivasyonlarının yükseltilmesi, meslek seçimlerine destek olunması amacıyla "Kampüsten Mektebe" isimli...

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) öğretim üyeleri, Kovid-19 salgını sürecinde düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adayların kaygılarının azaltılması ve motivasyonlarının yükseltilmesi, meslek seçimlerine destek olunması amacıyla "Kampüsten Mektebe" isimli bir dizi program başlatacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Musa Kazım Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının gençler ve aileler üzerinde yarattığı kaygının azaltılması ve yaklaşan YKS'ye hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarının artırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını ifade etti.

"Kampüsten Mektebe" isimli projelerinde gençlere 3 farklı program ile destek olmayı hedeflediklerini dile getiren Arıcan, ilk programda YKS'ye kadar her çarşamba psikoloji bölümü öğretim üyelerinin ASBÜTV Youtube kanalından düzenlenecek canlı yayınlarla öğrencilerin sorularını yanıtlayacaklarını anlattı.

Arıcan, "Seminerlerde alanında uzman, Türkiye'nin en tanınmış ve yetkin akademisyenler ile liseli gençler buluşma fırsatı yakalamış olacak. Seminerler sadece sınav öncesini değil, YKS sonrasında öğrencilerin ve ailelerin tercih dönemine de destek olma özelliğini taşıyacak." dedi.

İlk programın yarın saat 12.00'de yapılacağını bildiren Arıcan, şöyle devam etti:

"Psikoloji Bölümü Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Psikoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Murat Boysan ve Doktor Öğretim Üyesi Yasemin Kahya öncelikle sınav kaygısının azaltılması ve sınav motivasyonun artırılması konusunda öğrencilere destek olacak. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli yerlerinden öğrenciler, canlı bağlantılarla istedikleri soruları akademisyenlerimize yöneltebilecek. Bu süreçte öğrenci velilerine de destekler sunacağız." bilgilerini verdi.

Öğrenci ve öğretmenlere ASBÜ Sınav Destek Grup Semineri

Rektör Arıcan, ikinci programda ise "ASBÜ Sınav Destek Grup Seminerleri" kapsamında bölge ayrımı yapmadan Türkiye'nin tamamında öğrenciler ile buluşacaklarını bildirdi.

Bu kapsamda "tanitim@asbu.edu.tr" üzerinden talepte bulunan farklı illerdeki okullar ve rehberlik araştırma merkezleri aracılığıyla organize edilen öğrenci gruplarına çevrim içi canlı bağlantılar aracılığıyla ASBÜ'nün deneyimli akademisyenleri tarafından motivasyon eğitimleri verileceğini anlatan Arıcan, bu kapsamda 27 Mayıs Perşembe saat 15.00'te Doç. Dr. Murat Boysan'ın "Sınav kaygısı ve stresi ile nasıl başa çıkarım" başlıklı seminerde Erzurumlu öğrenciler ile buluşacağını kaydetti. Arıcan, seminerlerin YKS yapılana kadar devam edeceğini bildirdi.

Kovid-19 sonrası dönemde yeni meslekler tanıtılacak

Rektör Arıcan, üçüncü aşamada ise YKS sonrası tercih yapacak öğrencilere hem ASBÜ'deki olanakları tanıtmak hem de meslek seçiminde destek olmak üzere "Üniversite Seçiminde 5N1K" konulu seminerler düzenleneceğini belirtti.

Bu aşamada, tercih yapacak öğrencilere mesleklerin tanıtımının yapılacağını belirten Arıcan, "Kovid-19 sonrasında dünyanın yeniden şekillendiği dijital mecrada hangi mesleğin seçimine ilişkin uzmanlarımız görüşlerini açıklayacaklar. ASBÜ'nün değerli akademisyenlerince öğrencilerin tercihlerine yön verecek olan rehber öğretmenler başta olmak üzere lise öğretmenlerine ve öğrencilere mesleklere dair ufuk açıcı bilgiler aktarılacak." diye konuştu.

Takvim nasıl işleyecek

Yarın Youtube üzerinden canlı yayınla birincisi düzenlenecek ve her çarşamba yeni bölümleriyle öğrencilerle buluşacak ASBÜ Sınav Destek Seminerlerini, çevrim içi canlı bağlantılarla yapılacak grup seminerleri takip edecek.

Doç. Dr. Murat Boysan aynı konu başlığı ile 29 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 12. sınıf öğrencileri ile buluşacak.

Mayıs ayının son semineri ise 31 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'te düzenlenecek. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı, Ankara Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerine "Kendini Tanıma ve Kariyer Planlama" konulu seminer verecek.

ASBÜ tarafından haziran başından itibaren YKS'nin yapılacağı 26 Haziran'a kadar toplam 40 "Sınav Destek Grup Semineri" düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap