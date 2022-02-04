ASAT Antalya su kesintisi: 4 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
4 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY
Kesintinin Yeri : KARATAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:56 03-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARATAS KOVANLIK
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALARA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:33 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.
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Bulunduğu Belediye : SERIK-ABDURRAHMANLAR
Kesintinin Yeri : ABDURRAHMANLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : abdurrahmanlar mahallesi
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Bulunduğu Belediye : DÜZLERÇAMI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : Y.KARAMAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : NEBİLER MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : NEBİLER MAH
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-BEYKONAK
Kesintinin Yeri : BEYKONAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:50 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Sahil caddesi
Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : AKBAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : AKBAŞ MAH
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG
Kesintinin Yeri : GÜZELBAĞ
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:38 04-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELBAĞ VE GÖZÜBÜYÜK MAHALLELERİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:41 04-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:54 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI
Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:56 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Dağbeli Akkoç
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:38 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELENOBASI MAH.
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : GÜZELYALI MAH.UZUNÖREN
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:38 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELYALI MAH.UZUNÖREN
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : OVACIK MAHALLESİ GENELİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:45 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : OVACIK MAHALLESİ GENELİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YESILTEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:50 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE
Kesintinin Yeri : 400 LÜK ÇELİK BORU KAŞ TÜM KÖYLER
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DEMRE-KOY
Kesintinin Yeri : Yavu,Davazlar,Gürses,Kapaklı,Çevreli ve Üçağız
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:55 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : 7345 sokak
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KARAVCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 04-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEĞİRMENLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 04-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KIZILDAĞ MAH.DİNEK
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 04-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : KIZILDAĞ MAH.DİNEK
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KARGALIK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:20 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : KARŞIYAKA MAH.KARGALIK MAH
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ZIRLANKAYA MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 04-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ZIRLANKAYA MAH