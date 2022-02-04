ASAT Antalya su kesintisi: 4 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 4 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 4 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

4 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY

Kesintinin Yeri : KARATAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:56 03-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARATAS KOVANLIK

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALARA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:33 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KÜTÜKÇÜ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:01 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ALİEFENDİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA İSPATLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA İSPATLI MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:03 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-ABDURRAHMANLAR

Kesintinin Yeri : ABDURRAHMANLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:11 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : abdurrahmanlar mahallesi

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Bulunduğu Belediye : DÜZLERÇAMI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : Y.KARAMAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:37 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : NEBİLER MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:50 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : NEBİLER MAH

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-BEYKONAK

Kesintinin Yeri : BEYKONAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:50 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Sahil caddesi

Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : AKBAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : AKBAŞ MAH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-GUZELBAG

Kesintinin Yeri : GÜZELBAĞ

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:38 04-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELBAĞ VE GÖZÜBÜYÜK MAHALLELERİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : GÖZÜBÜYÜK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:41 04-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : AVSALLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:54 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-BAGDEMAGACI

Kesintinin Yeri : BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:56 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Dağbeli Akkoç

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BELENOBASI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:38 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELENOBASI MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : GÜZELYALI MAH.UZUNÖREN

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:38 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÜZELYALI MAH.UZUNÖREN

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : OVACIK MAHALLESİ GENELİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:45 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : OVACIK MAHALLESİ GENELİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DEMİREL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:10 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YESILTEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:50 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS-GOMBE

Kesintinin Yeri : 400 LÜK ÇELİK BORU KAŞ TÜM KÖYLER

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:54 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DEMRE-KOY

Kesintinin Yeri : Yavu,Davazlar,Gürses,Kapaklı,Çevreli ve Üçağız

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:55 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : 7345 sokak

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:48 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARAVCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 04-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEĞİRMENLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:43 04-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KIZILDAĞ MAH.DİNEK

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:51 04-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : KIZILDAĞ MAH.DİNEK

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KARGALIK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:20 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : KARŞIYAKA MAH.KARGALIK MAH

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ZIRLANKAYA MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:23 04-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ZIRLANKAYA MAH

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