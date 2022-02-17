ASAT Antalya su kesintisi: 17-18 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 17 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 17 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

17 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 15-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 16-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : gedik kısmen

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH - ENZA MOBİLYA BATISI ANADOLU HASTANESİ CİVARI

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY

Kesintinin Yeri : KARATAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : karataş

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KARAÇALTI MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BAŞKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:36 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BAŞKÖY MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BELDİBİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BELDİBİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAH.

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Bulunduğu Belediye : OBA

Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KANMAZ SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TIRILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:41 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TIRILAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINOVA-ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:43 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : altınova orta mah

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : FEVZİ ÇAKMAK VE ALİ FUAT CEBESOY CAD

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : FEVZİ ÇAKMAK VE ALİ FUAT CEBESOY CAD

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Bulunduğu Belediye : ÇIĞLIK BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ORTA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:03 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : orta mah

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:07 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : VARSAK MENDERES MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:17 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : KÖKEZ MAH. KISMEN

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ

Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:59 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. HOPURLU SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:22 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAH.

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : MEYDANKAVAGI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:26 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA

Kesintinin Yeri : KAVAK MAH GENEL

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:32 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KAVAK MAH

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. SAHİL CAD. DİNLER OTEL ARKASI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH. AŞÇI SOK. YURT İÇİ KARGO CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

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Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BAHTILI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:15 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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