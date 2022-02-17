ASAT Antalya su kesintisi: 17-18 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
- Güncelleme:
ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 17 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 17 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 17 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 17 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
17 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 15-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ
---------------
Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : BAYATBADEMLERİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 16-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : GEDİK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : gedik kısmen
---------------
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:54 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH - ENZA MOBİLYA BATISI ANADOLU HASTANESİ CİVARI
---------------
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY
Kesintinin Yeri : KARATAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : karataş
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-AVSALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA AVSALLAR MAH. KARAÇALTI MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:25 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA AVSALLAR MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BAŞKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:36 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BAŞKÖY MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BELDİBİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BELDİBİ MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:38 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : OBA
Kesintinin Yeri : ALANYA OBA MAH. KANMAZ SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:39 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OBA MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SAPADERE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:40 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SAPADERE MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA TIRILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:41 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TIRILAR MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SEKİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:42 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SEKİ MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINOVA-ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:43 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : altınova orta mah
---------------
Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : FEVZİ ÇAKMAK VE ALİ FUAT CEBESOY CAD
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:46 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : FEVZİ ÇAKMAK VE ALİ FUAT CEBESOY CAD
---------------
Bulunduğu Belediye : ÇIĞLIK BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ORTA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:03 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : orta mah
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : OKURCALAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:07 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : VARSAK MENDERES MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:17 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : KÖKEZ MAH. KISMEN
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:21 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-DEMİRTAŞ
Kesintinin Yeri : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:35 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA DEMİRTAŞ MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : SARILAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:44 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:59 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA FAKIRCALI MAH. HOPURLU SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:22 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FAKIRCALI MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : MEYDANKAVAGI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:26 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
---------------
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA
Kesintinin Yeri : KAVAK MAH GENEL
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:32 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KAVAK MAH
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. SAHİL CAD. DİNLER OTEL ARKASI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:51 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH. AŞÇI SOK. YURT İÇİ KARGO CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:56 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH.
---------------
Bulunduğu Belediye : KONYAALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BAHTILI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:15 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :