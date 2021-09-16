AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Habermetre - Haberler | Toplum
AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

16-09-2021 11: 07: 53 AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI ÇALIŞMALAR, MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDIŞehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

16-09-2021 11: 07: 53 AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI ÇALIŞMALAR, MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Aşağı Arıl Mahallesi'nde kilitli parke taşı çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin kullanımına nitelikli yollar sunacak.

Kırsal mahallelerdeki yapılaşmaya bağlı ortaya çıkan yol ihtiyacını karşılamak ve zamanla bozulan yolları onarmak adına yoğun bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Aşağı Arıl Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını onarmaya devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Yapılan çalışmalara ilişkin görüş belirten mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

MAHALLE SAKİNLERİMİZ YAPILAN ÇALIŞMALARDAN OLDUKÇA MEMNUN

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Aşağı Arıl Mahalle Muhtarı Ali Rıza Karakuş, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. Eksik görülen yerler ile bozuk olan tüm yollarımız, kilitli parke taşı yapılıyor. Yaklaşık 2 kilometre kadar yolumuz yapılıyor. Gerçekten biz Şehitkamil Belediyemizden memnunuz. Mahalle sakinlerimiz bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Konuyu Başkanımıza ilettik, sağ olsun Başkanımız da hemen çalışmaları başlattı. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yollarımız, kilitli parke taşı ile döşeniyor. Mahalle sakinlerimiz de şu an yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Biz Şehitkamil Belediye Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR, MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede bulunan mahallelerde kilit taşı çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Aşağı Arıl Mahallesi'nde kilitli parke taşı çalışması başlatan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalle sakinlerinin kullanımına nitelikli yollar sunacak.

Kırsal mahallelerdeki yapılaşmaya bağlı ortaya çıkan yol ihtiyacını karşılamak ve zamanla bozulan yolları onarmak adına yoğun bir çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Aşağı Arıl Mahallesi'nde yaptığı kilit taşı çalışmasıyla mahalle yollarını onarmaya devam ediyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, mahallenin çehresini değiştirdi. Yapılan çalışmalara ilişkin görüş belirten mahalle sakinleri, duydukları memnuniyeti dile getirerek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

MAHALLE SAKİNLERİMİZ YAPILAN ÇALIŞMALARDAN OLDUKÇA MEMNUN

Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Aşağı Arıl Mahalle Muhtarı Ali Rıza Karakuş, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde kilitli parke taşı çalışmaları başladı. Eksik görülen yerler ile bozuk olan tüm yollarımız, kilitli parke taşı yapılıyor. Yaklaşık 2 kilometre kadar yolumuz yapılıyor. Gerçekten biz Şehitkamil Belediyemizden memnunuz. Mahalle sakinlerimiz bu konuda büyük sıkıntılar yaşıyordu. Konuyu Başkanımıza ilettik, sağ olsun Başkanımız da hemen çalışmaları başlattı. Şu an çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Yollarımız, kilitli parke taşı ile döşeniyor. Mahalle sakinlerimiz de şu an yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Biz Şehitkamil Belediye Başkanımızdan razıyız, Allah da kendisinden razı olsun. Yapılan hizmetlerden dolayı Başkanımıza bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Devlet Bahçeli
Magazin Kylie Jenner Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Halis Özkahya Amelia Hamlin Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yevgeniy Ziniçev
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AŞAĞI ARIL MAHALLESİ'NDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 12:27:05. #1.11#