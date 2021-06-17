Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis
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Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis

Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kaybolduktan 42 sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da kaybolduktan 42 sonra cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ü öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinden 17 Aralık 2020 tarihinde evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den (35) bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından 28 Ocak'ta çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın son duruşmasına Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün, annesi Semine Aygün, kızı ile avukatı Özlem Sezgin Azal ile sanık Muharrem Coşkun ile avukatı Cihan Şahin hazır bulundu.

Tutuklu sanık Muharrem Coşkun son sözü sorulduğunda, "Ben Arzu'yu para için öldürmedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Muharrem Coşkun'u "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN

Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis
Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis
Arzu Aygün'ün katiline müebbet hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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