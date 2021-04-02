Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu
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Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu

Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA - Haberler | Güncel

Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez yangın Artvin il merkezine bağlı Ortaköy'de yangın çıktı. Çıkan yangında 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevlere teslim olan 7 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının, diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜ

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'

Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı" dedi.

VALİLİK: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi.

Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu
Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu
Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu
Artvin'de bu kez Ortaköy yandı: 7 ev alevlere teslim oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurbay USTA

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