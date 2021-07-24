Artvin'de sel seferberliği
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Artvin'de sel seferberliği

Artvin'de sel seferberliği
Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar - Haberler | Güncel

ARTVİN'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor.

ARTVİN'de önceki gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin izleri silinmeye çalışılıyor. Selin çekildiği Arhavi'de balçığa gömülen ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile cadde ve sokaklarda komandolar ve gönüllülerin de katıldığı temizlik çalışması sürüyor. Dere yataklarında taşkın koruma çalışması ile su ve elektrik nakil hatlarının onarıldığı kentte hasar tespiti de devam ediyor.

Doğu Karadeniz, 8 gün aranın ardından yeniden sel ve heyelanlara teslim oldu. Artvin'de önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi ilçesinde kaya tahkimatının yıkılması sonucu Kapisre deresi ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalanlar ekiplerce botlarla kurtarıldı, ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede alt ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları zarar gördü.

SEL SEFERBERLİĞİSel afetinin vurduğu Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor. Su verilemeyen ilçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor, Kızılay ekipleri de hazır su dağıtıyor. Askerler su bidonlarını taşıyamayacak kişilerin yardımına koşuyor, bina katlarına içme suyu çıkarıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.RİZE'DE 2, ARTVİN'DE 1 KİŞİ ARANIYOR

Artvin'in Murgul ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit ile Rize'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan ise dere yatağında aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri katılıyor.


- Artvin
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği
Artvin'de sel seferberliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar

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