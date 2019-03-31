Artvin'de, Millet İttifakı Adayı Demirhan Elçin Kazandı

ARTVİN'de Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı.

Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı. Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Mehmet Kocatepe yürütüyordu. Artvin'de AK Parti; Arhavi, Hopa, Borçka, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerin tamamında CHP'li adaylar kazandı. AK Parti sadece Murgul ilçesinde seçimi kazandı.

DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

1960 yılında Artvin'de doğdu. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü tamamlayarak ön lisans mezunu oldu. Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme ve DSİ Şube Müdürlükleri'nde geçici işçi olarak çalıştı, 1979 yılında girdiği devlet memurluğu sınavında başarılı olarak Artvin DSİ Şube Müdürlüğü'nde teknik personel olarak devlet memurluğu görevine başladı. 10 Kasım 1986 tarihinde kendi işyerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları ve Sanatkarları Odası seçimlerinde başkan vekilliğine, 01 Ağustos 1991 tarihinde ise başkanlığa seçildi. Halen aralıksız olarak başkanlık görevini devam ettirmektedir. 1989 yerel seçimleri öncesi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)'den belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu. Hakim nezaretinde yapılan parti içi ön seçiminde başarılı olarak belediye meclis adayı olmaya hak kazandı. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine seçildi, 1989-1994 yılları arasında Artvin Belediyesi Encümenliği ve Meclis Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

- Artvin

Kaynak: DHA