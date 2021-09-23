ARTVİN BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLİDİ

ARTVİN (Habermetre) - Artvin Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Başkanlığında, sosyal mesafe kurallarına uyularak, Belediye Başkanlık Makamında gerçekleştirildi.

2021 yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı; Başkan Elçin'in, alınan kararların Artvin'e hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunmasından sonra, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Meclis Toplantısının en önemli gündem maddesi Rize İdare Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesince iptal edilen, Şehir Planı yerine hazırlanan 2021 yılı yeni Şehir planını görüşülmesi ve oybirliği ile kabul edilmesi oldu.

Belediye Başkanı Demirhan Elçin;

İstinaf Mahkemesinin kararını beklemeden yeni imar planı hazırlamak için çalışmalara erkenden başlamalarında ne kadar haklı olduklarını belirterek şunları kaydetti;

Rize İdare Mahkemesi tarafından Türkiye'de olmayan bir şekilde 2020 İmar Planının da Bilirkişi incelemesi bile yapmadan, 2018 yılı İmar Planı ile görevlendirilen bilirkişilere hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen 2020 yılı Şehir imar planı için ek rapor hazırlattırılarak, 2020 planını 2018 yılı planıyla ilişkilendirilmesi sonucu, hukuken de doğru olmamasına rağmen, Rize İdare Mahkemesince Şehir İmar Planı tümden iptal edildi.

Akabinde, işin tuhaf yanı ise; Samsun Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma talebimizle ile ilgili karar verme ihtiyacı hissetmeden, apar topar başka bir yerde örneği olmayan bir uygulamayla, Şehir Planının tümden iptal kararı veren Rize İdare Mahkemesinin kararını onayladı.

Ben bireysel olarak, Her iki mahkemenin kararını kabul de etmiyorum saygı da duymuyor ve bu kararlarıda doğru da bulmuyorum.

Yürütmeyi durdurma ile ilgili karar vermeden, esastan karar veriyorlar, bu çok kısa süre içerisinde, Savunmaları bile okuma ihtiyacı hissetmeden, Orman Dairesinin ayın 1'inde gönderdiği görüşünü detaylıca okuma ihtiyacı hissetmeden, sipariş üzerine adrese teslim paket karar vererek düşmandan mal kaçırırcasına, ayın 7'sinde karar verenlere buradan sesleniyorum, Adalet herkese lazım, bu gün bana yarın sana lazım olacak, o gün geldiğinde arayacaklar ama bulamadıklarında inşallah bu aldıkları kararları hatırlarlar.

Donatı alanlarının yani Sağlık Tesislerinin, Eğitim Tesislerinin eksik oluğunu, Nüfus 40. 072 olarak belirtilmiş, ancak plan 40. 000 kişiye göre yapılmış diye yani 72 kişi eksik hesaplanmış yada çizilmiş diye planı tümden bozdular.

Üst Ölçekli Planda Üniversitenin olduğu alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıllarca güncellenmediği için Lif Levha fabrikası alanı olarak görünüyor olması nedeniyle, orada Sanayi alanı varken, planda Eğitim alanı yapılmış diye şehir planını tümden bozdular.

Üst ölçekli planı yapma görevi Belediyenin değil, o görev Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olmasına rağmen, haksız bir şekilde Şehrin İmar Planını tümden iptal ettiler.

Biz şimdi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Lif levha Fabrikasının olduğu alanın fiilen Üniversite alanı olduğunu, planda da bu şekilde olduğunu belirterek, gerekli plan çizimlerini de yapıp güncelleyip, yazılı olarak Bakanlığa yazımızı Meclis toplantısından önce gönderdik.

2021 planında Mahkemece, donatı alanlarındaki eksik alanlar 2018 yılı planında, Eğitim yada Sağlık alanı olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2020 Planında bu alanlar kaldırılmış ise bu alanlar, 1992 yılı planında Eğitim yada Sağlık alanı olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2018 Planında bu alanlar kaldırılmış ise bu alanların tümünü 2021 yılında yeni yaptığımız yeni planında donatı alanları olarak aynı şekilde işledik eksik kalan donatı alanları için yeni yerler tespit ederek 40. 000 kişilik Nüfusa göre fazlasıyla Donatı alanlarını planlayarak, Mahkeme kararları doğrultusunda eksikleri tamamlayarak plan yaptık.

Bütün planlarımızı, Plan notlarını ve plan raporlarını, Meclis toplantısından önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının elektronik sistemine yüklenmiştir. " Diyerek, 2021 yılı yeni Şehir İmar Planının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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