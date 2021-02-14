Art arda uyarıların yapıldığı İstanbul beyaza büründü! Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı

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İstanbul'da dün etkili olan kar yağışı hızlanarak devam ediyor. Şehrin birçok yeri beyaza bürünürken İstanbullular masalsı bir sabaha uyandı. Meteoroloji uyarı haritasında İstanbul dahil 33 kente turuncu kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Gece boyu devem eden yağış şehrin bir çok notasını beyaza bürüdü.

EKİPLER TUZLAMA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

Etkisini artıran kar yağışının Silivri'de tipi şeklinde olduğu belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

İSTANBUL DAHİL 33 KENTE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji'nin uyarı haritasında; İstanbul, Ağrı, Balıkesir, Bingöl, Bolu Çanakkale, Erzurum, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Şırnak, Yalova, Düzce, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bursa, Edirne, Gümüşhane, Kastamonu, Kocaeli, Muş, Sakarya, Sinop, Trabzon, Van, Bayburt, Bartın ve Karabük turuncu kod ile uyarıldı. Yetkililer burada yaşayan vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını istedi.

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji'nin internet sitesindeki 5 günlük tahmine göre, İstanbul'da 14 Şubat Pazar, 15 Şubat Pazartesi, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İşte görüntüler: