Arkadaşının karısını hamile bırakmıştı: Yarım milyar dolarlık servetinin bir bölümünü böyle harcıyor

DÜNYANIN CENNET KÖŞELERİNDEN BİRİNDESezon boyunca gerçekleştirdiği yoğun çalışmanın yorgunluğunu da sevgilisi ve oğluyla çıktığı uzun tatilde atıyor.

Sezon boyunca gerçekleştirdiği yoğun çalışmanın yorgunluğunu da sevgilisi ve oğluyla çıktığı uzun tatilde atıyor. Elbette ki dudak uçuklatan lüks yatlarda ve dünyanın cennet köşelerinden birinde.

SEVGİLİSİ VE OĞLU DA YANINDA

Pop Idol, The X Factor, Britain's Got Talent gibi yarışmaların yaratıcısı Simon Cowell, uzun bir süredir Barbaros'ta tatilde. Hemen her gün paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları da basına yansıyor. 61 yaşındaki Cowell'a tatilde sevgilisi Lauren Silverman ile oğlu Eric de eşlik ediyor.

YAZ MEVSİMİNİN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Simon Cowewll, Barbados'un mavi sularında kimi zaman yüzüyor, kimi zaman su sporlarıyla ilgileniyor kimi zaman da ailesi ve dostlarıyla yat turlarına çıkıyor. 53 yaşında ilk kez baba olan Cowell'ın tek çocuğu Eric'e olan düşkünlüğü paparazzi fotoğraflarında bile belli oluyor.

BÜYÜK BİR SKANDALIN KAHRAMANI OLDULAR

2021 itibariyla 600 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Simon Cowell'ın tatil sırasındaki neşesi ve rahatlığı da gözlerden kaçmıyor. İngiliz televizyoncu Simon Cowell ile sevgilisi Lauren Silverman aslında 2010'lu yılların başlangıcında büyük bir skandalın kahramanları olmuştu. O dönemde Cowell'ın, yakın arkadaşının karısı olan Lauren Silverman ile yaşadığı ilişki ve genç kadının hamile olduğunun ortaya çıkması büyük gürültü koparmıştı

HAMİLELİK İDDİALARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Simon Cowell ile o dönemde Andrew Silverman ile tek çocuklu bir evlilik sürdüren Lauren Silverman ile henüz arkadaştı. Cowell ile Silverman çifti, sık sık birlikte çıktıkları yaz tatillerinde objektiflere yansıyordu. Fakat 2013 yılında Cowell ile arkadaşı Andrew Silverman'ın karısı Lauren arasında yasak bir aşk yaşandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Silverman'ın hamile olduğu söylentisi de dikkatlerin daha fazla onu üzerine yoğunlaşmasına neden oldu.

ANNESİ, SIRRINI SAKLAYAMADI

Cowell ile Silverman, bu hamilelik iddiası hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Cowell'ın annesi Julie Brett, oğlunun bir bebeği olacağını fazla gizleyemedi. Simon Cowell, Lauren Silverman ile birlikteliğinden 53 yaşında ilk kez baba oldu. Silverman çifti boşandı. Lauren Silverman ile Simon Cowell, 2013 yılından bu yana, magazin çevrelerinde fazla şans verilmeyen birlikteliklerini mutlu bir şekilde sürdürüyor.

OKULU YARIDA BIRAKTI, İŞ HAYATINA ATILDI

TV dünyasının en çok kazanan yapımcılarından biri olan Simon Cowell, İngiltere'de, gösteri dünyasından çok da uzak olmayan bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Eric, müzik endüstrisinde yönetici olarak çalışıyordu, annesi Julie ise dansçıydı. Cowell, 16 yaşına geldiğinde eğitim hayatına kendi isteğiyle son verip kariyer yapmaya başladı.

ÜNLÜ YARIŞMALARIN YARATICISI

Simon Cowell'ın yaptığı ilk işk de ünlü bir müzik şirketinin evrak dağıtım odasında çalışmaktı. 1985 yılına gelindiğinde Cowell, İngiltere'de Fanfare adlı bir plak şirketi kurdu. Bir yıl sonra Sinitta'nın So Macho adlı albümünün yapımcılığını üstlendi. Müzik endüstrisindeki başarısı ona 2001 yılında Pop Idol yarışmasında görev almanın kapılarını açtı.

OĞLUNA, BABASININ ADINI VERDİ

O yarışmayla edindiği şöhretini 2007 yılıhda Britain's Got Talent ile bir adım ileriye taşıdı. Cowell, dünyanın birçok ülkesinde farklı versiyonları yayınlanan bu yetenek yarışmalarıyla şöhretini de servetini de artırdı. Değeri 100 milyonlarla ölçülen bir TV yapım şirketinin sahibi olan Simon Cowell, hayatını Los Angeles ve Londra arasında sürdürüyor. Cowell, Lauren Silverman ile ilişkisinden babası Eric'in adını verdiği bir erkek çocuk sahibi.

Kaynak: Hürriyet