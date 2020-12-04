Arka Sokaklar ne zaman saat kaçta? Arka Sokaklar 568. yeni bölüm fragmanı izle

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde (568. bölüm) neler oldu?

Yıllardır kesintisiz yayımlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde (568. bölüm) neler oldu?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar hangi gün, saat kaçta? Arka Sokaklar oyuncuları kimler? Arka Sokaklar son bölümünde neler oldu?

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

15. sezonda cuma akşamları yayınlanacak olan dizi 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu sezon cuma akşamları izleyiciyle buluşacak olan Arka Sokaklar dizisi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 567. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Servan, eylemlerini baltalayan ekibe acı çektirmeye devam ediyor. Rıza Baba, evinin kundaklanmasından sonra yeni bir eve geçmişti. Servan, bu evin adresini de öğrenir. Rıza Babaya bir not göndererek evinin adresini öğrendiğini söyler. Rıza Baba notu okuduğunda büyük şaşkınlık yaşar. Daha büyük şaşkınlığı ise, Engin Müdür yaşar. Servan'dan gelen telefonla ne yapacağını şaşırır. Yeni nişanlandığı Başak, Servan'ın elindedir. Kafasına silah doğrultulan Başak'ın nasıl kurtulabileceğini düşünmeye başlar. Servan ise, eylemler de kaybettiği adamlarına karşın Başak'ı öldüreceğini söyler.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNDE (568.BÖLÜM) NE OLACAK, NE ZAMAN?

Başak, Servan'ın eline ölümle karşı karşıya! Arka Sokaklar 568. Bölüm 4 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D'de! Mesut'un bomba düzeneği olan arabanın yanında olması ve bunu alkollü olarak yapması ekibin içinde ciddi olay olur. Rıza Baba çok net konuşur. Canını tehlikeye attığı için Selin, Mesut'un yakasına yapışır. Mesut, kendisine gelen tepkilere dayanamaz ve sert tepki verir. Rıza Baba geri adım atmaz ve en ufak bir hatasını beklediğini söyler. Gözü fazlasıyla Mesut'un üzerindedir. Başak, tatlı tatlı ev hazırlama telaşındadır. Engin yoğunluktan her detayda Başak'ın yanında olamasa da elinden gelen özveriyi göstermektedir. Hamilelik ilerler, bebeğin cinsiyetini öğrenmek için doktor kontrolüne birlikte giderler. Esra, babası Latif memlekete gidince arkadaşlarıyla bir yemek düzenleyip Hüsnü'yle tanıştırmak için eve davet eder. Hüsnü gece Esraların evinin koltuğunda uyuya kalır.

Ekibimiz, Hasret ve Salim'i güvenli evde saklamaya başlar. Salim yine kaçma planları yapmakta sempatizan konuşmalarına devam etmektedir. Hasret kendi evinde kalan eşyalarını almak için Cemal ve Ezgi ile beraber kendi evine gider. Hasret evine geldiğinde Servan'ın adamlarından Baki, mahalleliyi gaza getirir ve Hasret'in evini saldırtır. Molotof ve taşlarla yapılan saldırıdan eve saklanıp destek isterler. Destek anonsa güvenli evde Salim'i bekleyen Arda'da, mekanın korumasını resmi ekibe devredip katılır. Servan'ın da içerisinde olduğunu düşündüğümüz, tespit edilen adrese baskın verilir. Baki ve adamlarıyla çatışma başlar. Hakan bu çatışmada vurulur. Servan ekibimize büyük hamlesini yapar. Başak Servan'ın elindedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Dizinin kadarosunda yer alan isimler izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. İşte, Arka Sokaklar oyuncuları:

Zafer Ergin (Rıza Baba),

Şevket Çoruh (Mesut),

Özgür Ozan (Hüsnü),

İlker İnanoğlu (Engin),

Oya Okar (Selin),

Alp Korkmaz (Ali),

Ozan Çobanoğlu (Hakan),

Merve Oflaz (Bahar),

Nazlı Tosunoğlu (Nazike),

Yiğitcan Ergin (Cemal),

Ela Yörüklü (Ezgi),

Hülya Kalebayır Çelik (Ayla),

Tunç Oğuz (Arda),

Yüsra Geyik (Zeliha),

Onur Bay (Tekin),

Kerimhan Duman (Tunç),

Ecem öz (Şule),

Elvan Dişli (Pınar),

Efe Günay (Haydarberk),

Ada Baykan (Zeyno Bebek),

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