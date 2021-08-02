Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali

Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlar arasında yer alan Arka Sokaklar dizisinde adı gibi Pınar karakterini canlandıran Pınar Aydın, Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evlenmesinin ardından Giresun'a yerleşti. İki çocuk annesi Aydın'ın son hali gündem oldu.

Televizyonların en uzun soluklu yapımlarından biri olması nedeniyle tarihteki yerini alan Arka Sokaklar dizisinde uzun bir süre Pınar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Aydın'ın son hali, yeniden gündem oldu. 2 çocuk annesi Aydın'ın fit halini koruduğu görüldü.

MÜZİĞE VE OYUNCULUĞA ARA VERDİ

2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında şarkı söyleyerek ünlenen Pınar Aydın ardından "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde oyunculuk yaptı.

3 YILDIR GİRESUN'DA YAŞIYOR

Bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi, evlenip çocuk sahibi oldu. Pınar Aydın'ın hayatı ve son hali merak ediliyordu.

40 yaşındaki Pınar Aydın Giresunspor Genel Müdürü Harun Ovalıoğlu'yla evli. Eşi ve oğulları Ayaz ve Uğur Berk'le 3 yıldır Giresun'da yaşıyor. Aydın bir süredir oyunculuk yapmıyor ve çocuklarıyla vakit geçiriyor.

İşte güzel oyuncunun son hali: