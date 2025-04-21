Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19 yıldır ekranlarda izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen dizinin Aylin'i ise son bölüm fragmanında gündem oldu. Peki, Arka Sokaklar Aylin ölecek mi, Aylin diziden ayrılıyor mu?

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Türk oyuncu Özlem Çınar, 2 Ekim 1974'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Avcılar'da ilköğretimini tamamlamasının ardından Trakya Üniversitesi, Turizm Ve Otelcilik bölümünde önlisans eğitimini tamamladı. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

ÖZLEM ÇINAR DİZİLERİ

Hicran

İkizler Memo-Can - 2018 - Aylin Aydın (Konuk oyuncu)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2006-2019 - Aylin Aydın

Ne Gezer Aşk Dağlarda : Yunus Fırat - 2005 - Zeyno

Hayalet : Cemal Şan - 2004 - Yağmur

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nur

Hürrem Sultan : Fatih Aksoy - 2003 - Mihrimah Sultan

Yarım Elma : Ömer Uğur - 2002-2003

Gülbeyaz : Özer Kızıltan - 2002-2003 - Neşe

Herkes Kendi Evinde : Semih Kaplanoğlu - 2000

ARKA SOKAKLAR AYLİN ÖLECEK Mİ?

Arka Sokaklar son bölümde Aylin vuruldu! Ekip, 3 günde 3 cinayet işleyen bir keskin nişancının peşine düşer. Yapılan operasyon esnasında Aylin, keskin nişancıyı fark edince saniyeler içinde onun kurbanı oluverir. Peki tüm müdahaleler sonucunda Aylin, hayata tutunmayı başarabilecek mi?

Aylin'in hayatta kalıp kalmayacağı bu Cuma günü ekrana gelecek yeni bölüde belli olacak.