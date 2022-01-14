Arka Sokaklar 610. bölüm full HD izle! 14 Ocak Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm izle! Arka Sokaklar yeni bölüm tamamı çıktı mı? Arka Sokaklar yeni frag

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar 610. bölüm full HD izle! 14 Ocak Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm izle! Arka Sokaklar yeni bölüm tamamı çıktı mı? Arka Sokaklar fragman yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar her Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 610. Bölüm Fragmanı yayında! Rıza Baba, evinden çıktıktan sonra suikasta uğruyor!

Rıza Baba, evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona kimliği belirsiz birisi yaklaşır. Adam, Rıza Babaya üç el ateş eder. Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır. Rıza Baba ölüyor mu? Ona ateş eden adam kim?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma günü saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR 610. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ARKA SOKAKLAR FULL HD BÖLÜMLERİ İZLE!

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Sinem Yılmaz (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

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