Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 582. yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları!

Kanal D'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar 582. bölümde neler olacak? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Kanal D'nin yeni dizisi Arka Sokaklar canlı izle! Arka Sokaklar konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar konusu ne? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler var?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 582. Bölüm Fragmanı yayında! Selin, sapık seri katilin eline düşüyor!

Nevbahar Pamiroğlu, gücünü kullanarak oğlu Giray'ı hapse girmeden kurtarmayı başarır. Giray'ın serbest kaldığını öğrenen başta Selin olmak üzere herkes şaşkındır. Ekip, Selin'in tehlikede olduğunu bildiğinden işi sıkı tutar; fakat Giray, Selin'e ulaşmayı başarır. Takip ettiği Selin'i telefonla arayarak taciz eder. Selin, yakınlarında olduğundan şüphelenir ve etrafa göz gezdirir. Bu sırada Selin'in kendisine yaklaştığını gören Giray kaçmaya başlar. Selin de onun peşine düşer. Çıkmaz bir sokakta saklanmış olan Giray hamlesini yapar. Elindeki şırınga ile Selin'i uyutur.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR 583. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 583. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni fragmanın bugün yayınlanacak olan bölümden sonra yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR 582. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

12 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 581. Bölümde ekip, bombalı eylem ile sarsılıyor!

Medar, sevdiği kız Emire'nin ölümü üzerine intikam yemini eder. Ekibin operasyonu sırasında gerçekleşen bu ölüm, Medar'ı kanlı bir eylem planı yapmaya iter. Örgütün lider kanadında gelen olayı kişiselleştirme eleştirisine kulak asmaz ve planını gerçekleştirmek için harekete geçer. Mesut ve Ali'yi, adamlarıyla pusu kurduğu araziye getirmeyi başarır. İki taraf arasında kuvvetli bir çatışma yaşanır. Mesut ve Ali'nin yanındaki polislerle birlikte teröristlere büyük kayıplar verdirirler. Yakalanacağını anlayan Medar kaçmayı başarır.

Bu olaydan sonra daha da öfkelenen Medar, ikinci planını uygulamaya sokar. Adamları, polis arabasıyla birlikte içindeki polisleri yakalamayı başarır. Beynini yıkadığı genç bir örgüt elemanını, bombalar yüklenmiş o polis arabasına bindirerek Asayiş Şubenin otoparkına yollar. Bu sırada Ali ve eşi Pınar otoparkta; ekip ise, büroda toplantı halindedir. Genç, elindeki fünyeye basarak kendi ile birlikte polis arabasını havaya uçurur.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle her cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 5 Mart Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont