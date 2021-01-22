Arka Sokaklar 575. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Arka Sokaklar 574. bölüm full izle!

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ARKA SOKAKLAR 575. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Zafer Ergin ve ekibinin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında bu akşam 574. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 574. bölümün ardından şimdi de Arka Sokaklar 575. bölüm için araştırmalarına başladılar. Arka Sokaklar 575. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Arka Sokaklar 575. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Arka Sokaklar 575. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

Son Bölümde neler oldu?

Zafer'in peşine tek başına giden Bahar'dan haber alınamamaktadır. Bahar'a ulaşmak için her yol denenir. Herkes aranır. Emniyette gerilim devam etmektedir. Bahar'ın durumundan haberdar olan Arif müdür soluğu İstanbul'da alır. Yeğeni Bahar'ın başına gelenlerden Hakan'ı sorumlu tutar. Öfkesine engel olamaz, sert bir çıkış yapar.

Dizinin konusu nedir?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

Oyuncu kadrosunda kimler var?

Rıza Soylu/Rıza Baba (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekat kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Ali Akdoğan (Alp Korkmaz), ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Bahar Ayan (Merve Oflaz), Komiser yardımcısıdır.

Nazike (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı Karakterler

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur. Kimsesiz çocuklara yardım eder.

Zeliha Çoban/Zeliş (Yüsra Geyik), Hüsnü'nün en büyük kızıdır. Haber muhabiridir.

Tekin Çoban (Onur Bay), Hüsnü'nün ortanca oğludur. Dizi oyuncusudur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır Çelik), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu Akdoğan (Elvan Dişli), Ali Komiser ile evlidir ve Rıza Müdür'ün kızıdır.

Başak (Perihan Ünlücan), ekiple yolları kesişen bir avukat.

Sinem (Gizem Terzi), Beyza'nın yerine gelen Polis memurudur.

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