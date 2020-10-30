Arka Sokaklar 564. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Arka Sokaklar 563. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Arka Sokaklar dizisinin 563. bölümü bugün Kanal D ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Arka Sokaklar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Arka Sokaklar yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Arka Sokaklar 564. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARKA SOKAKLAR 564. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 564. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 563. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 562. Bölümde Mesut, oğlu Tunç'u baş düşmanı Özcan'dan kurtarabilmek için şaşırtan bir harekette bulunuyor!

Özcan'ın, Tunç'a tacizleri devam etmektedir. Tunç ölüm korkusuyla sinir krizi geçirir. Revire kaldırılan Tunç, doktor tarafından bir sürede olsa korunma altına alınır. Bu sırada Mesut ve ekip, Özcan'ın dışarıda iş yapan adamı Coşkun'un peşine düşer. Ekip, bir muhbir tarafından verilen bilgi ışığında Özcan'ın, Mesut ve Coşkun sayesinde İstanbul'a soktuğu uyuşturucuları ele geçirmeyi başarır.

Bu sırada içlerinde köstebek olduğunu öğrenen ekip ise, büyük şaşkınlık yaşar. Köstebek arayışı ve Özcan'ın yeni suçlarını ispat çabası ekibi çıkmaza sokar. Burada devreye Mesut girer. Özcan ile illegal yollardan mücadele edileceğini çok iyi bilen Mesut, adım adım hamlelerini yapmaya başlar. Bu hamlelerine de oğlu Tunç ile başlar. Tunç'u ölümden kurtarabilmek için zor bir karar verir ve son çare olarak bu kararını işleme koyar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 30 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 563. Bölüm Fragmanı yayında! Mesut, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor!

Mesut, Tunç'un hayatını kurtarabilmek için illegal yollara başvurur. Onu hastaneden kaçırarak Özcan'dan korumaya çalışır. Bu durum onun başına büyük bir bela açmaya yatar. Rıza Baba, ekibinin üzerine leke getirmemesi için kendi başına hareket eden Mesut'u açığa almaya karar verir. Mesut bu kararı şaşkınlıkla karşılarken illegal yöntemlerine de devam eder. Özcan'ın karşısına dikilerek gözünü ne kadar kararttığını gösterir.

Bu arada ekibin başı operasyonlar sırasında büyük tehlikeye giriyor. Cemal, bir suç şebekesinin peşinde olan Ankara'daki müdürüne yardım edip, etmeme kararı vermeye çalışıyor. Bu operasyonu da Rıza Baba ve ekibinden saklaması gerekmektedir. Cemal, sert çatışmanın gerçekleştiği operasyonda zor anların içinde kalıyor. Hakan ise, uyutularak sıkıntılı bir durumun içine düşmekten kendini kurtaramıyor.

Mesut, oğlu Tunç'u kurtarmak isterken mesleğini kaybetme riskini ele alacak mı? Özcan'ın karşısına dikilen Mesut nasıl bir hamle yapacak? Cemal, Ankara'daki eski ekibini Rıza Babalardan saklayacak mı? Hakan'ı uyutan kişi nasıl bir planın içinde?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Merve Oflaz (Bahar), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yiğitcan Ergin (Cemal), Ela Yörüklü (Ezgi), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Tunç Oğuz (Arda), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Kerimhan Duman (Tunç), Ecem öz (Şule), Elvan Dişli (Pınar), Efe Günay (Haydarberk), Ada Baykan (Zeyno Bebek), Garip Kont