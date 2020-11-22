Arıza yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza hangi gün yayınlanıyor?

Arıza dizisi bu akşam 11. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm (10.) izleme linki | İşte ayrıntılar...

Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 12. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Cabir'in vurduğu Mert'i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert'in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir, sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır. Ali Rıza, Cabir'le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer'e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir'in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat'ın ve Derya'nın canını kurtarıp, Cabir'i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.

ARIZA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali Rıza şerefine verilen görkemli davetin göz kamaştırdığı tanıtımda Burak'ın kolunda Derya ile gelmesi dikkat çekerken, "Ben buraya bedel ödetmeye geldim!" sözleri planının ne olduğu konusunda merak uyandırıyor. Ali Rıza ile Halide'nin aşk dolu bakışları ise izleyenlerin yüreğine dokunuyor.

ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay

Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan

Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan

Olgun Toker : Burak Ersoylu

Levent Can : Fuat Ersoylu

Murat Daltaban : Muzaffer Cura

Dilara Aksüyek : Füsun Keskin

Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu

Hazal Benli : Derya Tekinoğlu

Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu

Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu

Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş

Yağız Can Konyalı : Mert Altay

Yeşim Gül : Rukiye Altay

Cankat Aydos : Ferit

Burak Demir