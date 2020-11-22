Arıza yeni bölüm canlı izle! Arıza yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza hangi gün yayınlanıyor?
Arıza dizisi bu akşam 11. bölüm ile Show'da izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan Arıza oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki : Arıza son bölümde neler oldu? Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölüm (10.) izleme linki | İşte ayrıntılar...
Arıza yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci : Arıza 12. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile pazar akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Arıza yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali Rıza, Cabir'in vurduğu Mert'i hastaneye yetiştirir. Mert ameliyata alınır. Cabir, Mert'in ameliyattan sağ çıktığını öğrenince adamlarıyla hastaneye gelir, sonrasında ise Ali Rıza ve Muzaffer tarafından yakalanır. Ali Rıza, Cabir'le işinin bitmediğini, Cabir sayesinde konsorsiyumu dize getirebileceği Muzaffer'e söyler ve planını açıklar. Konsorsiyumdaki herkes Cabir'in saldırılarına maruz kalır ve konsorsiyum çatırdamaya başlar, ta ki günün sonunda Ali Rıza, Murat'ın ve Derya'nın canını kurtarıp, Cabir'i vurana dek. Burak ise artık oyun dışında kalır ve konsorsiyumdan atılır.
ARIZA SON BÖLÜM İZLE...
ARIZA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arıza dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.
ARIZA 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...
ARIZA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali Rıza şerefine verilen görkemli davetin göz kamaştırdığı tanıtımda Burak'ın kolunda Derya ile gelmesi dikkat çekerken, "Ben buraya bedel ödetmeye geldim!" sözleri planının ne olduğu konusunda merak uyandırıyor. Ali Rıza ile Halide'nin aşk dolu bakışları ise izleyenlerin yüreğine dokunuyor.
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ARIZA OYUNCULARI KİMLERDİR?
Tolga Sarıtaş : Ali Rıza Altay
Ayça Ayşin Turan : Halide Gürkan
Ahmet Mümtaz Taylan : Haşmet Gürkan
Olgun Toker : Burak Ersoylu
Levent Can : Fuat Ersoylu
Murat Daltaban : Muzaffer Cura
Dilara Aksüyek : Füsun Keskin
Yeşim Salkım : Melek Tekinoğlu
Hazal Benli : Derya Tekinoğlu
Ali Rıza Kubilay : Mithat Tekinoğlu
Cavit Çetin Güner : Murat Ersoylu
Ali Seçkiner Alıcı : Hasan Kırbaş
Yağız Can Konyalı : Mert Altay
Yeşim Gül : Rukiye Altay
Cankat Aydos : Ferit
Burak Demir