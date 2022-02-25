Arif Hür Yazdı: Danilo Zanna İddiası Sonrası Sevgilisinden Ayrıldı

Masterchef 2021'demücadele ederek adını duyuran Pelin Zaman, bir süredir şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyordu. Snob Magazin yazarı Arif Hür, Pelin Zaman ile Gökhan Akar'ın ayrıldıklarını açıkladı.

İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısı:

Masterchef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından Pelin Zaman, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda Pelin Zaman'ın, MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden olan Danilo Zanna ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiayı yalanlayan Pelin Zaman, şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşadığını ifade etmişti.

"AYRILDILAR"

Edindiğim bilgiye göre; Pelin Zaman ile Gökhan Akar çiftine nazar değmiş. İkilinin yolları sessiz sedasız ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan, 'Danilo Zanna ile Pelin Zaman aşk mı yaşıyor?' başlıklı haberlerin çiftin ilişkisine zarar verdiği iddia ediliyor. Velhasıl kelam; İkili, saygı ve nezaket çerçevesinde yollarını ayırmış.

"YAKINLAŞMA OLUP OLMAYACAĞINI..."

Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz aralık ayında tek celsede boşanmıştı. Şu sıralar Pelin Zaman'ın da hayatında kimse bulunmuyor. Yakın gelecekte bu ikili arasında bir yakınlaşma olup olamayacağını hep beraber göreceğiz."

MASTERCHEFPELİN ZAMAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacılarından Pelin Zaman, 2 Mayıs 1988 tarihinde doğdu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurudur. İşletme mezunu olan Pelin Zaman, iki sene açık öğretim okuyarak aşçılık eğitimi almıştır.

Bugüne kadar çok sayıda ülke gezen Pelin Zaman hayatının bir döneminde Amerika'da yaşamıştır. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı güzel yemek yaptığını ve yemeklerini tadanların çok beğendiğini düşünüyor. İleride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor. Gezip gördüğü ülkelerin mutfaklarına her daim dikkat kestiğini söyleyen Pelin Zaman, yemek konusunda da iddialı.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982'de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra ' İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur MasterChef Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yapıyor.

DANİLO ZANNA ÖZEL HAYATI

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten Aralık 2021'de boşanmıştı. Danilo Zanna'nın bu evlilikten Zeno Tibet adında bir oğlu bulunuyor.