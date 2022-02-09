Arı sokmasına ne iyi gelir? Arı sokması nasıl geçer?

AĞRI (Haberler.com) - Yaz aylarına kısa bir süre kala park, bahçe, sahil ve ormanlık arazilerde yapılan aktivitelerde artış gözükmektedir. Özellikle pandemi süresinde topluluk arasına girmekten çekinen insanların ilk tercihi olacak doğa ve yeşil alanlar, arı sokmaları için oldukça büyük bir risk taşımaktadır. Normal insanlarda oluşturduğu etkilerin yanı sıra alerjik bünyeli kişiler için oldukça ciddi risk taşıyan arı sokmalarına maruz kalan birçok kişi, pandemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında çözüm aramak yerine evde uygulayabileceği basit çözümlere yönelmekte. Arı sokmalarına karşı evde ve anlık uygulamanız gereken pratik yöntemleri haberimizde sizler için derledik.

ARI SOKMASI NEDİR?

Genellikle saldırgan yapı sergilemeyen arılar, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde kendilerini korumak için vücutlarında bulunan iğneyi batırmaktadır ve bu eyleme arı sokması denmektedir. Arı sokmaları genellikle hafif bir tedavi gerektirirken, alerjik bünyeliler için bu durum biraz daha ciddi bir hal almakta.

ARI SOKMASINDA İLK YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Öncelikle alerjiniz varsa ya da alerjik reaksiyon gösteriyorsan arı sokması durumunda en ivedi şekilde sağlık kuruluşuna başvurmanız hayati önem taşımaktadır.

Arı sokmasına maruz kaldıysanız öncelikle sakinliğinizi korumanız ve bir cımbız yardımıyla arının iğnesini çıkarmanız gerekmektedir. Arının iğnesindeki "venom" isimli zehir 3-4 dakika içerisinde kanınıza karışabilir. Bu nedenle ilk müdahale için hızlı davranmalısınız.

Arı sokmalarında şişme, ağrı ve kızarıklık çok sık görülmektedir. Bu etkileri azaltmak için ilk etepta uygulayacağınız en etkili çözüm soğuk kompres olacaktır. Buz ya da buzluktan çıkarılmış soğuk bir cismi havlu yardımıyla direk yara üzerine temas etmeyecek şekilde uygulamanız gerekmektedir. Bütün bunların dışında arı sokmalarına karşı bitkisel ve pratik yöntemler uygulanması faydalı olacaktır.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Arı sokmasından ve iğnenin çıkarılmasından sonra şişme, kızarıklık ve ağrının azalması için bitkisel ve doğal yöntemler uygulanabilir.

Amonyak

Arı sokmalarında en etkili ve bilinen eczanelerden kolayca erişilecek olan amonyaktır. Amonyağı pamuk yardımıyla yaranın üzerine uygulamak, mikropların ve bakterilerin yok olmasına neden olacağından zehrin etkisini azaltacak, ferahlatıcı özelliği ile şişliğe ve kızarıklığa karşı oldukça faydalı olacaktır.

Yoğurt

Zehirlenmeye karşı oldukça etkili olduğu yoğurdun yanık ve arı sokmalarına karşı da faydalı olduğu bilinmektedir. Arı sokmasından sonra yara üzerine yoğurt uygulanması halinde şişlik, ağrı ve kızarıklığın azaldığını göreceksiniz.

Bal

Bal, arı sokmalarına karşı çok sık kullanılan bir yöntemdir. Ağrı ve kaşıntı hissinin azalmasında etkili olan bal antiseptik özelliği sayesinde arı sokmasına karşı etkili olacaktır.

Sirke

Arı sokmalarına karşı uygulanan bir diğer etkili yöntem ise sirkedir. Özellikle elma sirkesi arı sokmalarında sıkça uygulanmaktadır. 15 dakika sirke dolu kapta beklettiğiniz pamuğu arının soktuğu bölgeye uygulamanız halinde ağrı ve kaşıntının geçmesine yardımcı olacaktır.

Karbonat Çözeltisi

2 tatlı kaşığı karbonat birkaç damla su yardımıyla balçık kıvamına getirilir ve arının soktuğu bölgeye uygulanır. 15 dakika bekledikten sonra fayda sağlayacaktır.

Diş Macunu

Diş macunu uygulaması için önce diş macununun florür ve mentol içerdiğinden emin olmalısınız. Diş macunu içerisindeki florür ve mentol şişliğin ve kızarıklığın azalmasında oldukça faydalı olacaktır. Bu uygulama birçok kez tekrarlanabilir.

Sarımsak

Antiseptik özellikli sarımsak havanda ezilerek uygulanması halinde kaşıntı ve şişliğe karşı etkili olacak, iltihap oluşumunu engelleyecektir.

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