ARHAVİ'DE SELİN İZLERİ 2 AYDA SİLİNDİ, TAŞKIN RİSKİ ÖNLENDİ

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'de, 22 Temmuz'da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan 1 kişi kaybolurken, Arhavi'de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm yıkıldı. Yürütülen çalışmalarla sel felaketinin izleri 2 ayda silinen ilçede hayat normale döndü, taşkına neden olan Kapisre deresindeki yıkılan tahkimat yenilendi, taşkın riskinin önüne geçildi.

Artvin'de, 22 Temmuz'da metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel, taşkın ve heyelanlar oldu. Murgul ilçesinde sele kapılan Serdar Yiğit'in 6 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Arhavi'de kaya tahkimatının yıkılmasıyla Kapisre Deresi, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde mahsur kalan 303 kişi, ekiplerce botlarla kurtarıldı, 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçede altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu, tarım arazileri ve karayolları çöktü, su, elektrik ve telefon hatları hasar gördü. Sel felaketinde 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, 6 bina, 3 ev ve 9 bağımsız bölüm ağır hasar gördü.

SELİN İZLERİ SİLİNDİ

Arhavi'de Kapisre deresinin taşması sonucu göle dönen cadde ve sokaklarda askerlerinde katıldığı temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldü.Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekiplerin görev aldığı ilçede cadde ve sokaklar balçıktan arındırıldı. Çalışmalarla sel felaketinin izleri 2 ayda silinen ilçede hayat normale döndü, taşkına neden olan Kapisre deresindeki yıkılan tahkimat ise Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yenilendi, taşkın riskinin önüne geçildi. Ekipler, dere yatağının ilçeye taştığı alanda duvar örerek önlem aldı.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, 2 ay öncesine göre büyük bir toparlanma içerisinde olduklarını belirterek "Zannediyorum yılbaşına kadar toparlanma sürecimiz bitmiş olacak. Taşkın olan mahallelerimizde yaşayan insanlarımızda elbette bir tedirginlik var ama artık dere yatakları temizlendi, dolgular yapıldı, tahkimatlar yenilendi. Dolayısıyla da insanlarımız tedirgin olmasına hiç gerek yok. Yağmur suyu şebekelerimizin projelerini bitirdik. Kısmet olursa ona başlayacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü de proje çalışması içerisinde. Onlar bir yandan biz bir yandan derken Arhavi'yi ayaklandıracağız" dedi.

'ŞÜKREDİYORUZ'

Sel afetinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının büyük desteğini aldıklarını kaydeden Kurdoğlu, "Bizlerde güzel koordineli bir şekilde çalışarak bugünlere geldik. İnşallah yılbaşından sonrada işlerimizi daha güzel tamamlamış olacağız. 184 santim su vardı ve yaklaşık 30-40 santim mertebesinde de balçık vardı. Bir hafta 10 gün içerisinde de hemen hemen biz bunların tüm apartmanların bodrum katlarını temizlemiş olduk. Bir can kaybımızın olmaması bizim şansımız. Ben batıyı gördükten sonra Ayancık, Bozkurt'u, Kastamonu'yu, Sinop'u gördükten sonra şükretmekten başka bir şeyim yok? diye konuştu.

'SELİN İZLERİNİ HAFIZALARDAN SİLEMEDİK'

İşyerine dolan su ve balçığın temizlenmesinin ardından yeniden iş yeri hizmet vermeye başlayan Necla Ağırbaş, "Dükkan tavana kadar su ve toprak doluydu. Biz geldiğimizde zaten yapılacak hiçbir şey yoktu. Devletimiz gücünü gösterdi buradaki su ve balçık temizlendi dükkanlar yeniden faaliyete geçti. Yeniden Arhavi eski günlerine döndü. Ama hala dükkanına açamayanlar da var. Sokaklardan selin izlerini sildik ama hafızalarımızda henüz silinmiş değil" dedi.

Tanju Fitoz da "Hafızalarımızdan silinmeyecek, korkutucu bir gündü. Yavaş yavaş dükkanın içi suda dolmaya başladı, 15-20 dakika içerisinde bütün cadde su içindeydi. Sonra suyun çekilmesi ile beraber her yer balçığa bulandı. Bodrum katları ve giriş katlarında biriken balçık elbirliği ile temizlendi. 2 ay geçti, artık burada hayat normale dönmeye başladı. Ama her yağmur yağdığında hala korkuyor? ifadelerini kullandı