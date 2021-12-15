Arguvan'da yerli malı haftası kutlandı

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arguvan İlçesi'nde düzenlenen etkinlikle Yerli Malı Haftası kutlandı.

Arguvan Atmalılar İlkokulu ve Atmalılar Ortaokulu'nda Yerli Malı Haftası nedeniyle düzenlenen etikliğe, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Arguvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım ve sinema oyuncusu Şevki Özcan katıldı. Programda, öğrencilerin hazırladığı Yerli Malı Haftası ile ilgili küçük oyun sergilenip, şiirler okuldu. Sebze ve meyvelerin yararını anlatan şiirlereler okundu. İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, yerli malı kullanmanın önemini anlatan kısa bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe katılan Sanatçı Şevki Özcan ise kendisinin Arguvanlı olduğunu belirterek, "Ben de Arguvan'ın Gürge ve Apası yöresindenim. Programdan çok etkilendim, çok duyguluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde cenaze için verilecek yemek parasını eğitime destek amacıyla Okul Aile Birliği hesabına yönlendirerek okula maddi katkılar sağlayan Rıza Parlak için hazırlanan plaket Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren tarafından verildi. Rıza Parlak "Yeğenimin ölümü ile başlattığımız bu kampanya, duyarlı insanların sayesinde kendiliğinden büyüdü. Umarım bundan böyle de devam eder" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay da yaptığı açıklamada, yerli ve milli malların kullanılmasının önemini dile getirip, "Yerli malı kullan, hem sen hem Türkiye kazansın" şeklinde konuştu. - MALATYA