Ardahan okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Nisan Perşembe Ardahan'da okul yok mu (Ardahan Valiliği Açıklaması)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı, gök gürültülü sağanak ve ani sıcaklık düşüşleri olacağını duyurdu. Mevsimsel değişikliklere karşı halkın tedbirli olması gerektiği belirtildi. Bu durum, 10 Nisan Perşembe günü Ardahan'daki okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Ardahan okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Nisan Perşembe Ardahan'da okul yok mu?

ARDAHAN OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan Valiliği'nden konu ile ilgili olarak açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ARDAHAN HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Azalarak, Mevsim Normalleri Altına İnecek!

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir.

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere zamanla yurdumuz genelinde azalarak batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, diğer bölgelerde ise 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, Ülkemizin batı kesimlerinde hafta sonuna kadar, doğu kesimlerinde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması beklenmektedir.

Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.

Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı il merkezlerimizde; 07 Nisan ilâ 13 Nisan 2025 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

Denizlerimizde (Güney Ege'nin güneyi (Marmaris-Kaş)) Fırtına Bekleniyor!

Güney Ege'nin güneyinin açıklarında (Marmaris-Kaş) rüzgarın, yarın (10.04.2025) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

İç Kesimlerde Zirai Don Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.