Ardahan Belediyesi Haberleri - Ardahan Belediyesi Haber - Haberler

Ardahan Belediyesi Haberleri
Ardahan Belediyesi haber, Ardahan Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da seçmenlerine çağrı: AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş bir kardeşimizi ikna edip sandığa gideceksiniz
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginde konuştu Açıklaması
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kimdir? Faruk Demir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Faruk Demir hayatı ve biyografisi!
CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi
CHP'li 11 il belediye başkanı: Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz
CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var
Ardahan Belediye Başkanı Demir, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti
14 Farklı İş Kolu Temsilcisi ile CHP'li Belediye Başkanlarından İmamoğlu'na Destek Ziyareti.
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Demir kimdir? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hayatı ve biyografisi
Başkan Demir ve meclis üyeleri kolları sıvadı, peyzaj çalışması yaptı
Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti
Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi, "Gastronomi Akademisi" için protokol imzaladı
Ardahan haberleri: Ardahan Belediyesinden bir ilk daha, "bisiklet yolu" projesi hayata geçiyor
Adana gündem haberleri | EKREM İMAMOĞLU ALTILI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIM
İmamoğlu, "Genel Başkanımıza buradan söylüyorum" diyerek Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj yolladı: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
Ardahan haber! İmamoğlu, Ardahan'da: "3 Yıllık Süreci 1000 Kayıp Gün Olarak Tasavvur Etmişler.
Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
Ne bir özür ne de pişmanlık! Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den engelliler için sarf ettiği sözlere skandal savunma
Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama
Faruk Demir kimdir? Faruk Demir kaç yaşında ve nereli? Faruk Demir biyografisi!
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki
Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna skandal yanıt: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı