Ardahan Belediyesi Haberleri - Ardahan Belediyesi Haber - Haberler

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Ardahan Belediyesi Haberleri

Ardahan Belediyesi haber, Ardahan Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da seçmenlerine çağrı: AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş bir kardeşimizi ikna edip sandığa gideceksiniz

Kılıçdaroğlu'ndan Ardahan'da seçmenlerine çağrı: AK Parti'ye veya MHP'ye oy vermiş bir kardeşimizi ikna edip sandığa gideceksiniz

Ardahan Belediyesi - 24.04.2023
Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi

Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi

Ardahan Belediyesi - 24.04.2023
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan mitinginde konuştu Açıklaması

Ardahan Belediyesi - 24.04.2023
23 Nisan Çocuk Bayramı Ardahan'da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Çocuk Bayramı Ardahan'da coşkuyla kutlandı

Ardahan Belediyesi - 23.04.2023
Başkan Demir'in bayram mesajı

Başkan Demir'in bayram mesajı

Ardahan Belediyesi - 21.04.2023
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kimdir? Faruk Demir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Faruk Demir hayatı ve biyografisi!

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir kimdir? Faruk Demir kaç yaşında, ne iş yapıyor? Faruk Demir hayatı ve biyografisi!

Ardahan Belediyesi - 17.03.2023
CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi

CHP'de sıcak saatler! İki belediye başkanı istifa kararı aldı, Kılıçdaroğlu engelledi

Ardahan Belediyesi - 17.03.2023
CHP'li 11 il belediye başkanı: Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz

CHP'li 11 il belediye başkanı: Kılıçdaroğlu'na sonuna kadar güveniyoruz

Ardahan Belediyesi - 05.03.2023
CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var

CHP'li 11 il belediye başkanından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması! Aralarında ihraç edilen Tanju Özcan da var

Ardahan Belediyesi - 04.03.2023
Ardahan Belediye Başkanı Demir, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Demir, kentte konaklayan depremzedeleri ziyaret etti

Ardahan Belediyesi - 25.02.2023
14 Farklı İş Kolu Temsilcisi ile CHP'li Belediye Başkanlarından İmamoğlu'na Destek Ziyareti.

14 Farklı İş Kolu Temsilcisi ile CHP'li Belediye Başkanlarından İmamoğlu'na Destek Ziyareti.

Ardahan Belediyesi - 09.01.2023
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Demir kimdir? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hayatı ve biyografisi

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Faruk Demir kimdir? Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hayatı ve biyografisi

Ardahan Belediyesi - 28.12.2022
Belediye ekiplerinden mevsimlik ağaç budama çalışması

Belediye ekiplerinden mevsimlik ağaç budama çalışması

Ardahan Belediyesi - 05.10.2022
Son dakika haber | Ardahan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu

Son dakika haber | Ardahan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu

Ardahan Belediyesi - 03.10.2022
Serka Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Başkan Demir'i ziyaret etti

Serka Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Başkan Demir'i ziyaret etti

Ardahan Belediyesi - 01.10.2022
Başkan Demir ve ekibi sebze pazarına çıkarma yaptı

Başkan Demir ve ekibi sebze pazarına çıkarma yaptı

Ardahan Belediyesi - 29.09.2022
Başkan Demir ve meclis üyeleri kolları sıvadı, peyzaj çalışması yaptı

Başkan Demir ve meclis üyeleri kolları sıvadı, peyzaj çalışması yaptı

Ardahan Belediyesi - 28.09.2022
Başkan Demir'den hayvan pazarına ziyaret

Başkan Demir'den hayvan pazarına ziyaret

Ardahan Belediyesi - 26.09.2022
Ardahan haber! Başkan Demir, Ardahan'ı yeniden inşa ediyor

Ardahan haber! Başkan Demir, Ardahan'ı yeniden inşa ediyor

Ardahan Belediyesi - 17.09.2022
Okul önlerindeki yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme

Okul önlerindeki yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme

Ardahan Belediyesi - 16.09.2022
Sinop yerel haberi... Sinop Belediyesi'nden Anlamlı Konser

Sinop yerel haberi... Sinop Belediyesi'nden Anlamlı Konser

Ardahan Belediyesi - 16.09.2022
Hayırsever Saadet Kızılyar'dan yüzlerce öğrenciye kırtasiye yardımı

Hayırsever Saadet Kızılyar'dan yüzlerce öğrenciye kırtasiye yardımı

Ardahan Belediyesi - 14.09.2022
25. Altın Güvercin'in sahibi Merve Öner Demir oldu

25. Altın Güvercin'in sahibi Merve Öner Demir oldu

Ardahan Belediyesi - 12.09.2022
Ardahan haberleri! Ardahan'da nöbetçi fırın sayısı 3'e çıkarıldı

Ardahan haberleri! Ardahan'da nöbetçi fırın sayısı 3'e çıkarıldı

Ardahan Belediyesi - 08.09.2022
Altın Güvercin'in 25. Kez Kanatlanmasına Saatler Kaldı

Altın Güvercin'in 25. Kez Kanatlanmasına Saatler Kaldı

Ardahan Belediyesi - 07.09.2022
Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti

Son dakika haber: 91. İEF'de Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'ndan Kavacık Daveti

Ardahan Belediyesi - 03.09.2022
Ardahan haberleri! Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Ardahan haberleri! Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Ardahan Belediyesi - 31.08.2022
Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi, 'Gastronomi Akademisi' için protokol imzaladı

Bodrum Belediyesi ile Başkent Üniversitesi, "Gastronomi Akademisi" için protokol imzaladı

Ardahan Belediyesi - 21.08.2022
Ardahan haberleri: Ardahan Belediyesinden bir ilk daha, 'bisiklet yolu' projesi hayata geçiyor

Ardahan haberleri: Ardahan Belediyesinden bir ilk daha, "bisiklet yolu" projesi hayata geçiyor

Ardahan Belediyesi - 17.08.2022
Ardahan haberleri! Nuri Vatan: 'Başkan Demir, Ardahan'a renk katmış'

Ardahan haberleri! Nuri Vatan: "Başkan Demir, Ardahan'a renk katmış"

Ardahan Belediyesi - 16.08.2022
'Birgün' sineklerinin ölüm dansı

'Birgün' sineklerinin ölüm dansı

Ardahan Belediyesi - 15.08.2022
Ardahan haber! Ardahan'da 'bir günlükler'in 'ölüm uçuşu' sürüyor

Ardahan haber! Ardahan'da "bir günlükler"in "ölüm uçuşu" sürüyor

Ardahan Belediyesi - 15.08.2022
Adana gündem haberleri | EKREM İMAMOĞLU ALTILI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIM

Adana gündem haberleri | EKREM İMAMOĞLU ALTILI MASANIN EN ÇALIŞKAN NEFERİ OLACAĞIM

Ardahan Belediyesi - 07.08.2022
İmamoğlu, 'Genel Başkanımıza buradan söylüyorum' diyerek Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj yolladı: Sürecin en çalışkan neferi olacağım

İmamoğlu, "Genel Başkanımıza buradan söylüyorum" diyerek Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj yolladı: Sürecin en çalışkan neferi olacağım

Ardahan Belediyesi - 07.08.2022
Ardahan haber! İmamoğlu, Ardahan'da: '3 Yıllık Süreci 1000 Kayıp Gün Olarak Tasavvur Etmişler.

Ardahan haber! İmamoğlu, Ardahan'da: "3 Yıllık Süreci 1000 Kayıp Gün Olarak Tasavvur Etmişler.

Ardahan Belediyesi - 07.08.2022
'Kura Nehri Sabri Erdoğan Köprüsü'nün temeli atıldı

'Kura Nehri Sabri Erdoğan Köprüsü'nün temeli atıldı

Ardahan Belediyesi - 06.08.2022
Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Edirne'de Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Ardahan Belediyesi - 24.07.2022
Ardahan'da sahipsiz 200 hayvan kısırlaştırıldı

Ardahan'da sahipsiz 200 hayvan kısırlaştırıldı

Ardahan Belediyesi - 24.07.2022
Ardahan Belediyesi ve Haytap'tan sokak hayvanlarına ortak çalışma

Ardahan Belediyesi ve Haytap'tan sokak hayvanlarına ortak çalışma

Ardahan Belediyesi - 24.07.2022
Ne bir özür ne de pişmanlık! Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den engelliler için sarf ettiği sözlere skandal savunma

Ne bir özür ne de pişmanlık! Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den engelliler için sarf ettiği sözlere skandal savunma

Ardahan Belediyesi - 19.07.2022
Başkan Demir: 'Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız'

Başkan Demir: "Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Ardahan Belediyesi - 19.07.2022
Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama

Ardahan Belediye Başkanı Demir'den, engellilere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili açıklama

Ardahan Belediyesi - 18.07.2022
BAŞKANIN ENGELLİ YOLU SORUSUNA CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

BAŞKANIN ENGELLİ YOLU SORUSUNA CEVABI TEPKİ ÇEKTİ

Ardahan Belediyesi - 18.07.2022
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Demir'e ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Demir'e ziyaret

Ardahan Belediyesi - 18.07.2022
Faruk Demir kimdir? Faruk Demir kaç yaşında ve nereli? Faruk Demir biyografisi!

Faruk Demir kimdir? Faruk Demir kaç yaşında ve nereli? Faruk Demir biyografisi!

Ardahan Belediyesi - 19.07.2022
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki

Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki

Ardahan Belediyesi - 17.07.2022
Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna skandal yanıt: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı

Ardahan Belediye Başkanı'ndan 'Engelli yolu ne olacak?' sorusuna skandal yanıt: Her yer bitti engelli yolu mu kaldı

Ardahan Belediyesi - 17.07.2022
Ardahan'da yol ve kaldırımlar yenileniyor

Ardahan'da yol ve kaldırımlar yenileniyor

Ardahan Belediyesi - 14.07.2022
Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu

Köydeki evin çatısından çıkan yangın korkuttu

Ardahan Belediyesi - 13.07.2022
Kura Nehri kıyısına kurulan 'butik tatil köyü' turistleri ağırlayacak

Kura Nehri kıyısına kurulan "butik tatil köyü" turistleri ağırlayacak

Ardahan Belediyesi - 12.07.2022
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