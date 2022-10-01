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Serka Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Başkan Demir'i ziyaret etti

Yerel Haberler

Serka Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Başkan Demir'i ziyaret etti

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'i ziyaret etti.

Genel Sekreter Karaca, bir araya geldiği Başkan Demir'le birlikte SERKA ve Ardahan Belediyesi'nin iş birliğinde hayata geçirilen projeler arasında yer alan, şehre yepyeni bir yüz kazandırması beklenen Kura Nehri Yaşam Alanı ile kenti turistik açılardan cazibe merkezi kılacak olan Bungalov evler ve yayaların karşıdan karşıya geçişini kolaylaştırması amacıyla ilk defa inşa edilen Sabri Erdoğan Asma Köprüsü üzerinde birtakım incelemelerde bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi Faruk Demir Ardahan Yerel Haberler

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