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Ardahan haberleri! Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Yerel Haberler

Ardahan haberleri! Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri

Gelen Ardahan haberine göre Ardahan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü Oğuz Aksaç konseriyle kutladı.

Ardahan Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü Oğuz Aksaç konseriyle kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100'üncü Yıldönümünde Oğuz Aksaç Milli Egemenlik Parkında sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Konserde konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Büyük Taarruz, mazlumların muktedirler karşısında duruşunun simgesidir" dedi.

Büyük Zafer kutlamaları, 30 Ağustos sabahı resmi törenle başlayıp gün boyunca devam etti. Zafer coşkusu, sevilen sanatçı Oğuz Aksaç'ın konseri ile devam etti. Konsere, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir ve binlerce Ardahanlı katıldı.

Zafer Bayramı özel konseri ile Ardahanlılar bayram coşkusunu Milli Egemenlik Parkında doyasıya yaşadı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Belediyesi Oğuz Aksaç Ardahan Yerel Haberler

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