Ardahan Belediyesi Sosyal Donatı Yatırımlarına Devam Ediyor

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kenti daha güzel bir hale getirmek ve sosyal yaşam alanlarını genişletmek amacıyla belediyece projelendirilen Lise caddesindeki çay bahçesi, kale ve kura nehrine entegre park içi bisiklet yolu çalışması ve Alabalık deresinin üzerine asma çardaklar yapım işlerini denetledi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kenti daha güzel bir hale getirmek ve sosyal yaşam alanlarını genişletmek amacıyla belediyece projelendirilen Lise caddesindeki çay bahçesi, kale ve kura nehrine entegre park içi bisiklet yolu çalışması ve Alabalık deresinin üzerine asma çardaklar yapım işlerini denetledi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapılan çalışmaların hepsinin Ardahan'a artı değer katan, sosyal imkanları genişleten ve şehrin görsel güzelliğine renk katan çalışmalar olduğunu söyledi.

Başkan Demir ayrıca, Ardahan'ı kaçıp kurtulma memleketi olmaktan kurtarıp, göç alan bir il haline getirme noktasında çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. - ARDAHAN