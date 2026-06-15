Haberler

Kırılan daldaki karga yuvası özenle başka dala nakledildi

Kırılan daldaki karga yuvası özenle başka dala nakledildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Belediyesi ekipleri, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak tehlike oluşturan ağaç dalındaki karga yuvasını zarar vermeden kesip güvenli bir dala nakletti.

ARDAHAN'da belediye ekipleri, üzerinde karga yuvası bulunan ve şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak sarkan ağaç dalını uzun uğraşlar sonucu kontrollü şekilde keserek, yuvayı zarar vermeden başka bir dala taşıdı.

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan rüzgarın ardından Milli Egemenlik Parkı'nda kırılarak tehlike oluşturan bir ağaç dalında karga yuvası bulunduğunu fark etti. Ekipler, hem olası bir tehlikeyi ortadan kaldırmak hem de yuvanın zarar görmesini önlemek için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmanın ardından dal kontrollü şekilde kesildi. Üzerindeki karga yuvası ise zarar görmeden aynı ağacın güvenli bir dalına nakledildi.

'CANLILARA KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ'

Ardahan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erol Özer, doğadaki tüm canlıların yaşam alanlarının korunmasına önem verdiklerini belirterek, "Şehrimizde sadece yeşil alanların bakımını değil, bu alanlarda yaşayan canlıların korunmasını da önemsiyoruz. Rüzgar nedeniyle zarar gören karga yuvasını ekip arkadaşlarımızla birlikte yeniden güvenli bir şekilde yerine yerleştirdik. Doğaya ve canlılara karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz
Tanju Çolak'tan İbrahim Hacıosmanoğlu'na: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?

Hedefinde ünlü isim var: Gideceksin! Bir tane bile sevenin var mı?
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar