Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden ağaç budama ve yabani ot temizliği

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada ağaç budama ve yabani ot ile mücadele çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında kent genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne geçen ekipler, vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Ekipler çalışmalar kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, ağaçları budayıp, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor.

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelindeki birçok noktada ağaç budama ve yabani ot ile mücadele çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında kent genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliğini gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne gecen ekipler, vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor.

Ekipler çalışmalar kapsamında bütün mahallelerdeki açık alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlerken, ağaçları budayıp, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpleri de temizliyor. - ARDAHAN